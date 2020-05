No próximo ano, a América do Sul deve ganhar mais um campeonato de esporte a motor de abrangência continental: o TCR Sul-Americano. A categoria de carros de turismo é um grande sucesso global, tendo como ápice o Campeonato Mundial de Carros de Turismo da FIA (WTCC).

Maurício Slaviero, ex-diretor geral da Vicar, dona da Stock Car, será um dos organizadores do TCR Sul-Americano e, em live com o Motorsport.com, deu mais detalhes sobre o futuro campeonato.

"Desde que eu vim para a Europa, estou tentando desenvolver alguma coisa na América do Sul e no Brasil", disse Maurício. "É um formato que é sucesso no mundo inteiro, então não teria porque não dar certo aí, mas ainda não tinha rolado a oportunidade certa para desenvolver o projeto".

"Isso acabou acontecendo no ano passado quando, em uma conversa com alguns pilotos ligados à área do WTCR e eles demonstraram interesse em começar um campeonato sul-americano".

"Faz muitos anos que não temos um campeonato sul-americano forte e faria mais sentido para as montadoras, que poderiam investir regionalmente, como elas fazem aqui na Europa".

Slaviero falou sobre o formato do campeonato e os países que deve visitar, tendo Brasil e Argentina como foco, devido à força do automobilismo nos dois países.

"Estou ajudando os promotores com tudo que é possível aí na América do Sul e eu vou estar a frente das provas no Brasil. O Sul-Americano vai começar no ano que vem e terá oito etapas e a previsão atual é de três etapas no Brasil, três na Argentina, uma no Uruguai e uma no Chile".

"Eu acredito muito no TCR e acho que ele será muito forte. Temos muitas montadoras, pilotos e equipes interessadas, então eu acho que vai ser um sucesso".

Além do TCR Sul-Americano, Maurício está a frente de mais uma categoria de turismo que será lançada ainda esse ano: o ETCR, que será composto de carros elétricos. Entre 2020 e 2021, a previsão de é fazer uma temporada de exibição pelo mundo antes de começar para valer.

Perguntado sobre a possibilidade de um ETCR Sul-Americano, Slaviero afirmou que ainda é muito cedo para se pensar nisso.

"Não temos uma previsão sobre o ETCR Sul-Americano ainda, mas, se for para eu chutar, eu diria que no mínimo uns cinco, seis anos. Acho que antes disso é muito difícil. Porque não existe ainda no Brasil e na América do Sul um mercado forte de carros elétricos".

"Acredito que até lá o TCR Sul-Americano precisa crescer, se desenvolver e, com o tempo, vamos avaliando o mercado, como que as coisas vão ficar para aí sim colocar o ETCR na América do Sul".

O TCR Sul-Americano deve realizar ainda nesse mês de maio uma coletiva de imprensa online para a apresentação da categoria, além de uma apresentação para equipes e pilotos interessados sobre o funcionamento do campeonato, etapas, compra dos carros e as vagas no grid.

Uma das previsões do TCR é de realizar provas em conjunto com outras categorias no Brasil e na Argentina, mas, segundo Slaviero, ainda não foi decidido qual será a parceria.

"Como categoria, eu diria que ela vai ser totalmente independente, até porque ele é sul-americano, muito diferente do Super TC2000, da Argentina ou da Stock Car. O foco será totalmente diferente. Mas vamos fazer parceria nas etapas brasileira com alguma categoria. Stock, Truck, Porsche, Endurance podem ser possibilidades.

"A ideia não é fazer uma categoria que vai correr sozinha, queremos estar com outras categorias, sem a menor dúvida e o mesmo deve acontecer na Argentina", concluiu.

GALERIA: Veja imagens do WTCC

