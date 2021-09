TCR South America: Após vitória, Digo Baptista segue confiante para correr em Rivera

Digo Baptista volta à pista do TCR South America neste final de semana (11 e 12) para a disputa da terceira etapa da temporada no Autódromo Internacional Eduardo P. Cabrera, em Rivera, no Uruguai.

A pista de 3,080 km será novidade para o paulista da Cobra Racing Team, que chega motivado para a disputa após vencer a última etapa da competição, realizada em Curitiba (PR), em julho. Na prova, que foi a primeira endurance do ano, Digo dividiu o Audi RS3 LM TCR #13 com o holandês Tom Coronel.

Com a vitória, o brasileiro passou a ocupar a vice-liderança e está a apenas sete pontos do primeiro colocado. Na etapa inaugural, em Interlagos (SP), ele também já havia ido ao pódio, quando foi terceiro na corrida 1. No Uruguai, a disputa será novamente em rodada dupla, com provas Sprint e um piloto por carro.

“Rivera é uma pista que eu não conheço e, com certeza, isso é um desafio a mais, mas faz parte. A expectativa é muito boa. A gente vem de uma vitória, largando de penúltimo e, desde o início da temporada, o carro tem se mostrado muito bom. A equipe vem evoluindo cada vez mais e eu também estou me adaptando melhor a cada corrida”, destacou Baptista.

“O objetivo é lutar pela vitória, mas o mais importante é fazer o máximo de pontos possíveis para o campeonato. Depois dessa última corrida, deu uma misturada boa na tabela de pontos. Estamos mais perto da liderança e espero lutar para quem sabe já assumir a ponta ou me manter ali bem próximo”, completou o vice-campeão das 24 Horas de Le Mans de 2019.

As atividades em Rivera terão início no sábado com treinos livres e o classificatório, a partir das 15h30. No domingo, as provas terão início às 10h35 e 11h45, com transmissão ao vivo do Fox Sports.

Além do TCR South America, Digo também disputa este ano a temporada do PURE ETCR pela equipe Romeo Ferraris. O brasileiro é o quinto colocado e segue com chances de brigar pelo título na etapa final, que acontecerá entre os dias 15 e 17 de outubro em Pau-Arnos, na França.