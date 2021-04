TCR South America atualiza seu calendário para a temporada 2021

Em razão de restrições de viagens internacionais impostas pela crise sanitária da Covid-19 na região e em comum acordo com a Codasur o calendário 2021 do TCR South America precisou ser modificado. ESPN e Fox Sports Brasil exibirão os eventos ao vivo para o Brasil, enquanto o grupo Carburando fará o mesmo para a Argentina, por meio do TyC Sports. Além disso, pela plataforma TCR TV, serão transmitidas as provas por streaming para todo o resto do mundo.

O campeonato começará nos dias 26 e 27 de junho em Interlagos. O mítico circuito brasileiro da F1 será o cenário ideal para a jornada inaugural da temporada do TCR South America. O evento será compartilhado com a emblemática e popular Copa Truck brasileira, que promove o segundo encontro de seu calendário no mesmo local. Será um marco inesquecível para o primeiro evento do ano.

Também foram atualizadas as datas dos dois encontros de endurance para a temporada inaugural. Serão a etapa 2, em Curitiba e a etapa 5, em Buenos Aires.



Calendário 2021 – TCR South America*:

1. Brasil – Interlagos – 26 e 27 de junho

2. Brasil – Curitiba – 24 e 25 de julho (Evento Endurance – 2 pilotos)

3. Brasil – Velopark – 28 e 29 de agosto

4. Uruguai – Rivera – 11 e 12 de setembro

5. Argentina – Buenos Aires – 02 e 03 de outubro (Evento Endurance – 2 pilotos)

6. Argentina – Praça a confirmar – 30 e 31 de outubro

7. Argentina – Praça a confirmar – 13 e 14 de novembro

8. Chile ou Argentina – Praça a confirmar – 04 e 05 de dezembro

*Calendário sujeito a alterações pela situação do Covid-19 na região e transmissão da categoria pela TV.