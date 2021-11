TCR South America: Digo Baptista luta para voltar à liderança na penúltima etapa

A primeira temporada do novo campeonato TCR South America entra em sua reta final. Neste fim de semana (3, 4 e 5), pilotos e equipes disputam a sétima e penúltima etapa no Autódromo Oscar Cabalén, em Córdoba, na Argentina.

Vice-líder da competição e melhor brasileiro na disputa, o paulista Digo Baptista quer voltar ao pódio com o Audi RS3 LM TCR #13, da Cobra Racing Team, e lutar para retomar a liderança, ocupada agora pelo espanhol Pepe Oriola. O brasileiro soma 190 pontos no campeonato, oito a menos que o rival.

Na última etapa, realizada há três semanas em Buenos Aires, também na Argentina, Digo correu ao lado do holandês Tom Coronel, na segunda prova endurance do ano e ficaram na quarta colocação.

Em Córdoba, a competição volta ao seu formato sprint, com duas corridas, que serão realizadas no domingo, com largadas às 8h10 e 10h10 e transmissão prevista no Fox Sports.

“Nunca andei em Córdoba. Como a maioria das pistas do campeonato, será mais um circuito novo para mim. Vamos em busca da recuperação, para marcar mais pontos. Ainda seguimos na briga pelo título e o objetivo é vencer e pontuar o máximo que der para tentar voltar à liderança ainda nesse fim de semana”, comentou Digo.

“Mas tem muita coisa ainda pela frente. São duas etapas até o final da temporada, quatro corridas, muitos pontos em jogo. Estamos com foco total e a expectativa é bem grande. Tenho conversado muito com todos na equipe, com o Nonô (Figueiredo, chefe do time), para ver onde temos de melhorar e acredito que estamos indo no caminho certo”, completou o brasileiro de 25 anos.

Nas seis etapas até aqui, Digo tem três vitórias (Curitiba e duas em El Pinar), um segundo lugar (Rivera) e um terceiro (Interlagos).

