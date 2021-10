Com 12 carros no grid e pilotos de cinco nacionalidades diferentes acelerando equipamentos de cinco distintas montadoras, a temporada inaugural do TCR South America atinge sua primeira metade com a etapa deste fim de semana em El Pinar. Localizado a 30km do centro da capital uruguaia, o Autódromo Victor Borrat Fabini promete muitas emoções para uma temporada que nasceu marcada pela acirrada competitividade. Em cinco corridas a categoria teve vitórias de três montadoras distintas: Honda, Audi e Lynk & Co.

Leia também: Raphael Reis encara desafio internacional do TCR South America em segunda rodada uruguaia

Três delas foram do líder do campeonato, o espanhol Pepe Oriola, com o Honda Civic #74 da equipe W2 Pro GP. O segundo colocado é o brasileiro Rodrigo Baptista, piloto do Audi #13 da equipe Cobra Racing. Correndo em dupla com o holandês Tom Coronel, ele venceu a prova de endurance em Curitiba. O terceiro nos pontos é Raphael Reis, companheiro de Oriola na W2 Pro GP e primeiro pole-position da história da categoria.

Pela Copa Trophy a liderança é de Adalberto Baptista, com o Audi #10, seguido por Fabio Casagrande com a Honda Civic #16 e pelo argentino Pablo Otero, que estreou muito bem com o Lynk & Co #30 na etapa passada, em Rivera. A jornada marcou a primeira participação de sua equipe na temporada e contou com a vitória do uruguaio Santiago Urrutia na primeira bateria.

El Pinar terá também a estreia do peruano Rodrigo Pflucker, com um Hyundai preparado pelo Peru Racing Team. Ele chegou a figurar na lista de participantes da etapa de Rivera, mas acabou não correndo por questões logísticas envolvendo o protocolo de prevenção ao Covid-19.

Diferentemente das outras três jornadas de sprint em 2021, a etapa de El Pinar terá uma corrida no sábado e outra no domingo. Isso permitirá mais agressividade aos pilotos desde a primeira bateria e mais tempo para as equipes recuperarem os carros entre as provas, apimentando ainda mais as disputas na pista.

Lista de inscritos por ordem numérica:

#10 Adalberto Baptista (BRA) Audi - Cobra Racing Team

#13 Rodrigo Baptista (BRA) Audi - Cobra Racing Team

#16 Fabio Casagrande (BRA) Honda Civic – Squadra Martino

#25 Ayrton Chorne (ARG) Alfa Romeo - Propcar Racing Team

#30 Pablo Otero (ARG) Lynk & Co - PMO Motorsport

#33 Manuel Sapag (ARG) Honda - Squadra Martino

#38 Diego Martinez (URU) Alfa Romeo - Propcar Racing Team

#47 Rodrigo Pflucker (PER) Hyundai - Peru Racing Team

#52 Ciro Fontes (URU) Lynk & Co - PMO Motorsport

#74 Pepe Oriola (ESP) Honda - W2 ProGP Racing

#77 Raphael Reis (BRA) Honda - W2 ProGP Racing

#155 Gonzalo Reilly (URU) Honda - Squadra Martino

TOP 10: As vitórias mais ÉPICAS e DRAMÁTICAS de HAMILTON na F1

PODCAST: Vitória 100 de Hamilton na F1 chega em momento mais pressionado na carreira?

.