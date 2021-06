Neste fim de semana, Interlagos receberá a primeira etapa do TCR South America, disputado com carros de turismo, sedãs ou hatchbacks, com motores de até dois litros e 350 cavalos de potência.

Sob comando de Nonô Figueiredo, a Cobra Racing Team participará do primeiro campeonato sul-americano dessa categoria criada na Europa, em 2015, com dois Audi RS3 LMS TCR, pilotados por Adalberto Baptista e por Digo Baptista.

“Será a primeira vez que todos se encontrarão na pista, então não há favoritos. O TCR é uma das categorias mais equilibradas que existem atualmente. Por isso mesmo, o que irá acontecer é uma incógnita”, pondera Nonô. Mas ele tem objetivos bem claros. Quer colocar sua equipe entre as protagonistas da categoria.

Para isso, conta com as diferentes experiências de seus pilotos. Adalberto Baptista traz no currículo várias temporadas da Porsche Cup e da GT Sprint Race, além de ter integrado o time brasileiro no último campeonato do Jaguar I-Pace eTrophy, ao lado de Cacá Bueno e Sérgio Jimenez, em 2020.

Digo Baptista, sobrinho de Adalberto, tem passagens pela Fórmula 3 Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro de Marcas, foi campeão da Porsche Cup 2017, acumula experiência em provas de longa duração, e já teve o prazer de terminar em segundo lugar da classe GTE-Am da lendária prova 24 Horas de Le Mans, pilotando uma Ferrari 488 GT3, em 2019.

Nonô Figueiredo, dono de experiência em pistas internacionais e dos títulos de campeão de pilotos e de equipes no Brasileiro de Marcas com a Onze Motorsports, criada por ele, está muito animado, e aposta no sucesso da categoria no Brasil.

“Estamos confiantes no potencial dos nossos pilotos e dos nossos carros. O Audi RS3 LMS apresentou bons resultados em outros campeonatos da TCR. Um dos nossos RS3 LMS é o que foi pilotado por Tobias Brink, terceiro colocado no campeonato dos países nórdicos de 2020 e vice-campeão de 2019”, disse o chefe da equipe.