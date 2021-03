TCR South America: Time de Farfus e Jimenez ganha nome; Nonô Figueiredo testa Audi em Interlagos

O TCR South America promete ser uma das grandes novidades não só no automobilismo brasileiro, mas também no restante do continente. A primeira etapa está prevista para acontecer entre os dias 7 e 9 de maio e conforme o tempo vai se esgotando até a primeira largada, novidades pipocam entre as equipes e a organização.

Nesta quarta-feira (03) foi anunciado o nome da equipe que terá como chefes os pilotos Augusto Farfus e Sergio Jimenez. A Scuderia FJ terá dois Hyundais Elantra N TCR no grid e os carros já estão a caminho do Brasil. Quando chegarem, a preparação ficará por conta da Piquet Sports.

Anúncio da Scuderia FJ Photo by: Ferrari Promo

Outra novidade foi o teste do Audi RS 3 LMS da equipe Cobra Racing, com Nonô Figueiredo e Adalberto Baptista no Autódromo de Interlagos. Confira as imagens:

Teste de carro da Audi para TCR South America 1 / 8 Foto de: Divulgacao Teste de carro da Audi para TCR South America 2 / 8 Foto de: Divulgacao Teste de carro da Audi para TCR South America 3 / 8 Foto de: Divulgacao Teste de carro da Audi para TCR South America 4 / 8 Foto de: Divulgacao Teste de carro da Audi para TCR South America 5 / 8 Foto de: Divulgacao Teste de carro da Audi para TCR South America 6 / 8 Foto de: Divulgacao Teste de carro da Audi para TCR South America 7 / 8 Foto de: Divulgacao Teste de carro da Audi para TCR South America 8 / 8 Foto de: Divulgacao

