O programa Toyota Gazoo Racing Argentina foi escolhido para desenvolver todos os veículos da marca nos campeonatos TCR de todo o planeta. O modelo escolhido é o Corolla Sedã. O processo de homologação técnica do carro será coordenado a partir de lá e, uma vez finalizado e aprovado pela WSC (World Sporting Consulting), permitirá ao veículo participar nos mais de 30 campeonatos TCR ao redor do planeta, inclusive o WTCR FIA.

O desenvolvimento deste produto está alinhado com as políticas da TOYOTA GAZOO Racing e reforça o compromisso da Toyota em ampliar os limites para criar carros cada vez melhores. Neste projeto, a TOYOTA GAZOO Racing Argentina será protagonista, convertendo-se na fabricante exclusiva da versão Corolla sedã para todos os times que escolham esse modelo para competir nos mais variados eventos.

Ao longo dos seis anos transcorridos desde o lançamento do conceito TCR, 15 marcas diferentes de fabricantes de automóveis construíram mais de mil carros de competição com as especificações TCR. A incumbência da TOYOTA GAZOO Racing Argentina pela execução integral deste projeto global representa um novo reconhecimento internacional da gestão de uma equipe com mais de 20 anos de experiência no automobilismo argentino.

“Estamos orgulhosos por ter recebido a autorização de nossa sede para sermos os responsáveis por homologar, desenvolver, fabricar e comercializar um modelo de competição Toyota para os campeonatos de TCR”, disse Daniel Herrero, presidente da Toyota Argentina e Chief Officer da TOYOTA GAZOO Racing na América Latina. “Isso demonstra que temos a confiança da Toyota Motor Corporation e que nossa indústria de esporte a motor é relevante. Temos motivo para satisfação em dobro, porque, a partir de agora, nossa equipe será responsável pelo esperado ingresso da Toyota nas séries internacionais de TCR e, por outro lado, porque esse projeto nos dará a oportunidade de promover a indústria do automobilismo argentino no mundo.”

“Passaram-se seis anos desde o lançamento do TCR e ainda ingressam novos fabricantes. Agora damos as boas-vindas à Toyota, um gigante da indústria automotiva global que sempre esteve profundamente envolvido nas atividades do esporte a motor. A incumbência da TOYOTA GAZOO Racing Argentina para desenvolver, construir e comercializar o Corolla TCR é mais um feito importante no êxito do conceito TCR”, ressaltou Marcello Lotti, presidente do WSC.

“Damos as boas-vinda à TOYOTA GAZOO Racing à família TCR. É um prazer conciliar o projeto TCR South America com este novo projeto da TOYOTA GAZOO Racing no TCR. Esperamos vê-los nas pistas em breve”, ressaltou Federico Punteri, diretor do TCR South America.

'Guerra' de MOTORES entre Mercedes e Red Bull-Honda e o GP de Portugal | DIRETO DO PADDOCK

PODCAST: TELEMETRIA: Tudo sobre GP de Portugal e as mudanças no calendário com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.