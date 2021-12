A penúltima etapa do campeonato inaugural da TCR South America acontece neste fim de semana em Córdoba com um reforço de peso no grid.

O paraibano Valdeno Brito assume um dos carros Alfa Romeo de Darcio dos Santos no Autódromo Óscar Cabalén.

Primeiro vencedor da Corrida do Milhão da Stock Car, Valdeno teve trajetória vitoriosa também na Copa Truck e acumula milhagem em carros de GT no Brasil e Europa.

Ele disputou a primeira prova de endurance do TCR South America, realizada em Curitiba. Na ocasião compartilhou o Honda Civic #77 da equipe W2 Pro GP com Raphael Reis. A dupla esteve muito próxima da vitória na ocasião. Reis sustentava pressão do holandês Tom Coronel com o Audi #13 quando sua máquina sofreu com pneu furado a uma volta e meia da bandeirada.

Na ocasião Valdeno elogiou bastante o equipamento e o evento, deixando clara sua intenção de voltar a competir com os carros de tração dianteira mais velozes do continente.

“Estou muito contente", disse Valdeno. "Já havia ficado contente quando corri em Curitiba e vinha conversando com o Darcio desde então. Agora surgiu essa oportunidade e estou muito feliz. Já corri da F3 na pista em Cordoba há muito tempo. Faz tempo, mas já conheço a pista... Vamos tentar fazer o melhor trabalho possível para entregar o melhor resultado ao Darcio e à marca e também aproximar mais ainda a minha intenção que é fazer a temporada toda do TCR ano que vem”

