O Brasil tem confirmada a primeira equipe e o primeiro piloto para o TCR South America. A W2 Racing teve aprovada sua inscrição no campeonato e vai preparar dois Honda Civic para a temporada de estreia. Um deles será pilotado por Raphael Reis.

Com sede no Rio de Janeiro e comandada pelo ex-piloto Serafin Júnior, a W2 Racing é a equipe de maior sucesso na história da Stock Light. Ela detém os recordes de poles, vitórias e títulos da categoria de acesso à mais tradicional competição do esporte a motor no Brasil.

Raphael Reis está em sua quarta temporada acelerando pela W2. O piloto de Brasília é o atual líder do campeonato, com três vitórias e um segundo lugar em seis corridas disputadas em 2020. Ele levou o carro #77 ao título em 2018 e, no ano seguinte, retornou à categoria e correu também algumas provas na Stock Car.

Depois de iniciar carreira no kart, Reis fez a transição para as provas com carros de competição em categorias regionais de marcas e pilotos, acelerando veículos de tração dianteira.

Esse tipo de carro também não é novidade para a W2. A equipe já preparou carros de tração dianteira no Trofeo Linea -e Serafin Jr tem inclusive vitória pilotando carros desta natureza no Brasileiro de Marcas em 2011.

Para a empreitada no TCR South America, a W2 tem o suporte da JAS Motorsport, organização italiana certificada pela Honda como sua parceira oficial desde 1998, fornecendo carros vencedores em categorias de Gran Turismo, WTCC, TCR e outras.

O elo entre W2 Racing e JAS Motorsport, bem como a interlocução com os promotores do TCR South America, é de responsabilidade do também ex-piloto e chefe de equipe Duda Pamplona.

O titular do segundo carro da equipe no campeonato inaugural será anunciado posteriormente.

O TCR South America tem prevista sua primeira corrida para o mês de abril de 2021, em Interlagos. Sempre com uma prova por mês, o campeonato depois passa por Curitiba e por um traçado no Rio Grande do Sul (possivelmente Santa Cruz do Sul) antes de deixar o Brasil. A etapa uruguaia acontece em Rivera. Depois serão três etapas na Argentina: Buenos Aires, Termas de Río Hondo e San Juan. O campeonato termina no Chile, na pista de Temuco, em novembro. Cada etapa tem duas corridas.

“O conceito TCR é um sucesso ao redor do mundo e tem todos os atributos necessários para entregar um belo campeonato para torcedores, patrocinadores e pilotos na América do Sul”, disse Serafin Jr, chefe da equipe W2 Racing. “Estamos muito motivados em levar a W2 Racing para um desafio internacional, contando com Raphael Reis, com quem já ganhamos um campeonato na Stock Light e lideramos o campeonato de 2020. É motivo de orgulho representar a Honda, montadora de muita força no mercado brasileiro e contar com o suporte da Honda JAS Motorsport. É incrível participar do nascimento de uma nova categoria, representar uma marca tão importante e poder competir em parceria com profissionais tão importantes para a história da W2, como Raphael Reis e Duda Pamplona”

“Estou muito feliz em anunciar nosso ingresso no TCR South America”, disse Raphael Reis. “Sempre assisti a WTCR e outras séries TCR pelo mundo e me interessei assim que vi que teria no Brasil. Naturalmente a ideia foi se desenvolvendo com o Serafin, com quem trabalho já há quatro anos inclusive com o título de 2018. É uma parceria que começou nas pistas e virou uma grande amizade. Realizar o sonho de correr internacionalmente com pessoas em quem confio no trabalho me deixa muito animado. Saio do tração traseira para o carro de tração dianteira, onde comecei nos carros de turismo, em categorias conhecidas no Brasil como ‘Regionais de Marcas’. É um tipo de guiada do qual gosto muito e estou extremamente motivado em subir mais um degrau em minha carreira. Comecei no kart e era só uma brincadeira. Depois fui para os carros, fui crescendo, participei de provas regionais, depois de um campeonato nacional e fui campeão brasileiro na Stock Light. Então busco mais um passo, agora internacional, com pilotos de diversos países, novas pistas e situações diferentes das que estou acostumado. O Honda é um carro que se mostra bastante competitivo e confio muito na W2 para buscarmos novas conquistas”

“A equipe W2 Racing é dona de um belo histórico de vitórias na Stock Car Light e sempre revelou talentos para as pistas brasileiras”, comentou Mauricio Slaviero, organizador do TCR South America no Brasil. “Conheço há muitos anos o trabalho desenvolvido pelo Serafin Júnior em parceria com o Duda Pamplona e tenho certeza que a Honda estará muito bem representada pela W2 Racing no TCR South America”

