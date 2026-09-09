7ª etapa da TCR South America será em palco inédito, no Autódromo de Concordia
Novo circuito desafia pilotos e equipes em momento decisivo da disputa pelo título da temporada 2026
Leonel Pernía segue na liderança do campeonato
Foto de: Hernan Capa
O TCR South America terá neste fim de semana (entre os dias 12 e 13 de setembro) uma das grandes novidades da temporada 2026, com a estreia no Autódromo de Concordia, em Entre Ríos, na Argentina. Batizada de Copa Concordia Capital Nacional do Citrus, a etapa representará um novo desafio para pilotos e equipes, que terão pela frente um circuito ainda desconhecido em um momento que começa a ser decisivo na disputa pelo título.
O traçado de Entre Ríos tem 4.700 metros de extensão e 14 curvas, combinando trechos de alta velocidade com pontos que exigirão precisão nas frenagens. Entre os destaques do circuito estão a chicane localizada após a segunda curva e a rápida reta oposta, pontos que prometem proporcionar boas disputas para o público e também diante das câmeras.
A chegada a Concordia representa ainda mais um passo na expansão do TCR South America pela Argentina. Após passar pelo Brasil durante a primeira parte do campeonato e disputar a etapa no Autódromo Oscar Cabalén, a categoria segue sua trajetória com mais três provas previstas em território argentino nesta segunda metade da temporada: Concordia, Posadas e Rosario. O encerramento será no Uruguai, no Autódromo Víctor Borrat Fabini, em El Pinar.
Entre as novidades para Concordia está a estreia da Scuderia URT, braço do Uruguay Racing Team que colocará na pista dois Peugeot 308 GTI, com a possibilidade de acrescentar mais um carro. O argentino Sebastián Quirno e o chileno Nicolás Ambiado serão os responsáveis por conduzir os dois modelos franceses. Ambos farão suas estreias na categoria sul-americana, com os carros #11 e #51, respectivamente.
Com a chegada da nova equipe, o Uruguay Racing Team também contará com dois novos modelos para os uruguaios Juan Manuel Casella e Enrique Maglione. Casella estará ao volante de um Cupra León VZ, enquanto Maglione competirá com um Audi RS3 LMS Gen 2. Dessa forma, a equipe terá três marcas diferentes em sua formação, considerando também o Hyundai Elantra N do também uruguaio Joaquín Cafaro.
Com sete etapas já disputadas, a Copa Concordia Capital Nacional do Citrus surge como uma prova importante para as pretensões dos protagonistas na disputa pelo campeonato. Na etapa anterior, o argentino Néstor Girolami e o brasileiro Raphael Reis foram os vencedores, enquanto o argentino Leonel Pernía, atual campeão, conquistou dois resultados importantes para seguir na briga pelo título.
As atividades serão realizadas entre os dias 11 e 13 de setembro. Na sexta-feira, a programação de pista contará apenas com o shakedown. No sábado serão realizados os treinos e a classificação. As principais atrações ficam para domingo, com a Corrida 1 pela manhã e a Corrida 2 no início da tarde, esta última com a tradicional inversão dos dez primeiros colocados da classificação.
O público também terá a oportunidade de ver os carros produzidos pela Crespi para a série sobre Ayrton Senna disponível na Netflix, com um deles realizando uma exibição na pista. A programação contará ainda com provas da Fórmula Entrerriana e do Standard Potenciado 1300, além de uma atividade livre do MINI Challenge.
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