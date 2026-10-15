Cem corridas: os números históricos dos primeiros anos do TCR South America

O TCR South America alcançou um marco histórico em sua trajetória ao disputar suas primeiras 100 corridas oficiais no Autódromo Rosamonte, em Posadas. A conquista representa um novo capítulo para uma categoria que, desde seu nascimento em 2021, tornou-se uma das principais referências do automobilismo de turismo na América do Sul.

Ao longo dessas primeiras 100 corridas, a categoria construiu uma identidade própria, com presença na Argentina, no Brasil e no Uruguai, além da participação de pilotos, equipes e marcas de diferentes nacionalidades. Também se consolidou como uma plataforma de desenvolvimento esportivo e projeção internacional, em sintonia com o conceito TCR, que conta com regulamentos técnicos globais e presença em diferentes campeonatos ao redor do mundo.

Desde sua primeira temporada, quando o calendário foi composto por eventos distribuídos entre Argentina, Brasil e Uruguai, o campeonato passou por diferentes etapas de crescimento, incorporou novos circuitos e recebeu grandes nomes do automobilismo regional e internacional.

Raphael Reis é, indiscutivelmente, o principal piloto do TCR South America. Desde aquela primeira corrida em Interlagos, o brasileiro acompanhou a categoria em todos os circuitos por onde passou. Nessas 100 corridas, “Rapha” conquistou dez vitórias e nove poles, números que o colocam no topo dos rankings dessas estatísticas. Leonel Pernía, atual campeão e com 51 participações, divide com o brasileiro a liderança no número de vitórias.

Pepe Oriola, Fabricio Pezzini, Ignacio Montenegro, Pedro Cardoso e Leo Pernía são os cinco campeões das respectivas temporadas da categoria. O atual campeão pode repetir o feito, graças à vantagem que vem construindo em 2026, quando restam apenas duas etapas.

Treze nacionalidades já estiveram representadas no TCR South America, com quase 170 pilotos participando dessas 100 corridas. Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, Peru, México, Panamá, Estados Unidos e Canadá marcaram presença pelas Américas. Espanha, Grã-Bretanha, Eslováquia e Países Baixos também participaram de etapas especiais. Entre essas participações, a presença do conhecido Tom Coronel em Buenos Aires, em 2022, foi talvez a mais inusitada da categoria.

Diferentes montadoras que fazem parte do conceito TCR também passaram pelo campeonato. Atualmente, a Honda lidera o ranking de vitórias, com 32. Cupra (20), Lynk & Co (15) e Toyota e Peugeot (12 cada) completam o pódio das montadoras com mais triunfos. Hyundai, com seis vitórias, e Audi, com três, também chegaram ao lugar mais alto do pódio. A única marca que ainda não conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro lugar foi a Alfa Romeo.

O Top Dez dos pilotos com o maior número de participações é formado por Rapha Reis (100), Juan Ángel Rosso (87), Enrique Maglione (66), Juan Manuel Casella (65), Pedro Cardoso e Fabián Yannantuoni (64), Fabio Casagrande (60), Fabricio Pezzini (56), Leonel Pernía (51) e Adalberto Baptista (42).

Entre as equipes, W2 Pro GP, Cobra Racing Team e Sebastián Martino, primeiro com a Squadra Martino e depois com a Honda Racing, estiveram presentes em todas as temporadas da Bradesco TCR South America. O apoio dessas equipes ao longo das seis temporadas demonstra a confiança no crescimento do conceito TCR na região e na própria categoria.

Posadas foi mais um capítulo na história do TCR South America, que celebrou seus primeiros 100 passos nas pistas.

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