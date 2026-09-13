Raphael Reis e a equipe W2 Pro GP foram cerebrais na etapa de Concordia do TCR South America, para o Cupra #77 sair do traçado inédito como maior pontuador do fim de semana.

Sem velocidade para lutar pela pole no sábado, o brasiliense fez o suficiente no quali para garantir a décima posição e o direito de comandar o pelotão no grid da corrida 2.

Ele largou por fora da quinta fila na corrida 1 e logo conseguiu um bom salto, avançando quatro posições no início da prova. Na fase final da corrida, foi oportunista para avançar novamente e ainda se beneficiou de contatos e punições a outros competidores. O recordista em participações em corridas de TCR na América do Sul subiu ao pódio em terceiro lugar.

Na corrida 2, ele largou da pole e logo abriu boa vantagem sobre o pelotão. O vice-campeão do FIA Motorsport Games já administrava a margem no terço final da prova, quando o safety-car foi chamado depois de um competidor ter uma quebra de motor e ter deixado óleo na pista. A prova relargou para cerca de 10 minutos e o vice-campeão do TCR Brasil mais uma vez estabeleceu controle, para vencer novamente em 2026.

Esta foi sua terceira vitória na temporada, além do triunfo em Cordoba na etapa passada e na corrida de duplas em parceria com Felipe Fraga em Interlagos.

A combinação de resultados na estreia da pista argentina de Concordia foi positiva para o piloto do carro #77. Ele entrou na etapa com desvantagem de 73 pontos para o campeão Leonel Pernía e saiu 68 atrás do argentino, que terminou as duas corridas da etapa em segundo lugar.

A próxima etapa do campeonato será a penúltima na Argentina, marcada para a pista de Posadas no dia 4 de outubro. Depois o campeonato segue para Rosario, antes da etapa final na pista uruguaia de El Pinar.

"Guardamos os pneus desde o começo. Tínhamos um bom ritmo e a equipe me sinalizou que o Nelsinho Piquet, em segundo, tinha um problema, então tratei de abrir vantagem e torcer para não vir um safety-car, que infelizmente foi o que aconteceu. Aí, quando relargou novamente, fiz uma boa primeira volta e depois comecei a sentir vibração no pneu dianteiro, então vieram à memória algumas vezes em que furou o pneu neste ano. Então me preocupei cuidando bastante até que na volta final tive que arriscar tudo para segurar o Pernía e fiquei muito feliz com a vitória. O plano deu certo, saímos daqui com dois pódios e nossa parte estamos fazendo".

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!