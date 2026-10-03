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TCR South America

Girolami lidera primeira atividade do TCR South America em Posadas

Argentino comanda o shakedown no Autódromo Rosamonte; Carlos Okulovich substitui Nelson Piquet Jr. na Honda Racing

Editado:
Nestor Girolami

Nestor Girolami

Foto de: Hernan Capa

O TCR South America iniciou oficialmente suas atividades no Autódromo Rosamonte, em Posadas, palco neste final de semana da oitava etapa da temporada e da 100ª corrida da história da categoria. Na primeira atividade de pista, o argentino Néstor Girolami foi o piloto mais rápido do shakedown e começou da melhor maneira uma etapa que será importante na definição dos candidatos ao título. 

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O piloto do Hyundai Elantra N #29 marcou 1min34s245 e terminou o shakedown na liderança. O uruguaio Joaquín Cafaro, com outro Hyundai, ficou em segundo, a 0s752, enquanto o argentino Fabricio Pezzini foi o terceiro, com 1min35s165. Juan Manuel Casella (Uruguai), Tiago Pernía (Argentina), Raphael Reis (Brasil) e Camilo Trappa (Argentina) completaram as primeiras posições, todos a menos de 1s2 do líder. 

A novidade do dia foi a ausência de Nelson Piquet Jr. neste fim de semana. O piloto brasileiro não estará presente por compromissos assumidos anteriormente em seu calendário esportivo, que não puderam ser conciliados com a etapa do campeonato sul-americano. Para manter a participação do carro, a Honda Racing confirmou o argentino Carlos Okulovich, piloto da casa, como substituto. 

A primeira atividade permitiu aos pilotos conhecerem as características do traçado e iniciarem o trabalho de acerto dos carros para as sessões oficiais que serão realizadas ao longo do fim de semana. 

A programação oficial continua neste sábado, com os treinos pela manhã e a classificação a partir das 16h. O domingo será reservado para as duas corridas previstas pelo regulamento da TCR. A primeira terá largada às 10h13, enquanto a segunda começa às 13h13, com inversão dos dez primeiros colocados da classificação no grid. 

SHAKEDOWN 

1 – Néstor Girolami #29 – Hyundai Elantra N TCR – 1min34s245 
2 – Joaquín Cafaro #8 – Hyundai Elantra N TCR – 1min34s997 
3 – Fabricio Pezzini #9 – Lynk & Co – 1min35s165 
4 – Juan Manuel Casella #60 – CUPRA León – 1min35s185 
5 – Tiago Pernía #85 – Honda Civic Type R TCR – 1min35s197 
6 – Raphael Reis #77 – CUPRA León – 1min35s199 
7 – Camilo Trappa #27 – Hyundai Elantra N TCR – 1min35s36 
8 – Leonel Pernía #1 – Honda Civic Type R TCR – 1min35s478 
9 – Enzo Gianfratti #19 – CUPRA León – 1min35s624 
10 – Juan Ángel Rosso #16 – Lynk & Co – 1min35s671 
11 – Nicolás Fuca #3 – Lynk & Co – 1min35s673 
12 – Gabriel Moura #86 – CUPRA – 1min35s739 
13 – Fabián Yannantuoni #5 – Lynk & Co – 1min36s012 
14 – Bruno Massa #20 – CUPRA León – 1min36s227 
15 – Adrián Chiriano #88 – Honda Civic Type R TCR – 1min36s312 
16 – Carlos Okulovich #83 – Honda Civic Type R TCR – 1min37s077 
17 – Enrique Maglione #15 – Audi RS 3 LMS – 1min37s097 
18 – Gabryel Romano #56 – Hyundai Elantra N TCR – 1min37s929 
19 – Sebastián Quirno #11 – Peugeot 308 TCR – 1min38s663 

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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