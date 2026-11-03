O final de semana será de intensa atividade internacional para a Hankook. A fabricante sul-coreana estará em ação simultaneamente no Brasil e na Argentina para atender duas das principais competições do automobilismo no continente: a penúltima etapa do TCR South America, no Autódromo Juan Manuel Fangio, em Rosário, e a rodada preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1 com a Fórmula 4 Brasil, em Interlagos.

Na Argentina, o TCR South America disputa a nona e penúltima etapa da temporada 2026 em um traçado icônico para a marca. O circuito de Rosário marcou a estreia oficial da Hankook na categoria em 2025, ocasião em que o desempenho dos compostos contribuiu para a quebra do recorde da pista, cravando uma marca 1,5 segundo mais rápida do que a pole position anterior.

Com 4.000 metros de extensão e 13 curvas percorridas em sentido horário, o Autódromo Juan Manuel Fangio é considerado um dos traçados mais técnicos e prazerosos do continente. O circuito combina longas retas e curvas de altíssima velocidade — como o veloz curvão inclinado que remete aos traçados ovais — com trechos bastante travados e sinuosos. A exigência simultânea de frenagem, tração e sustentação lateral coloca à prova o preparo físico dos pilotos e o rendimento mecânico dos carros, que utilizam os pneus Hankook Ventus F200 na medida 260/660-R18.



“Rosário é um circuito muito especial para a Hankook, pois foi a pista da nossa estreia no TCR South America e onde demonstramos logo de cara o salto de performance do pneu Ventus F200, com a quebra do recorde do traçado. É uma pista fascinante do ponto de vista técnico, porque exige respostas completamente diferentes do pneu em uma mesma volta: a estabilidade e a sustentação lateral no curvão rápido precisam conviver com a tração e a precisão de inserção nas sequências travadas. Nosso objetivo é entregar exatamente essa consistência para que os pilotos possam batalhar no limite em uma etapa crucial do campeonato", destaca Leandro Figueiredo, Gerente de Qualidade e Garantia da Hankook.

A programação do fim de semana inclui os treinos livres na sexta-feira, com a classificação às 16 horas do sábado (7) e as duas provas no domingo (8) com largada às 10 e às 13 horas, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube e pelo canal da TV Gazeta. A decisão do título da temporada 2026 acontecerá no dia 6 de dezembro, em El Pinar, no Uruguai.

Exibição de gala em Interlagos - Enquanto os carros de turismo aceleram em solo argentino, a Hankook também centraliza suas atenções no Autódromo de Interlagos para a sexta rodada da Fórmula 4 Brasil, em uma exibição de gala da categoria-escola como evento-suporte do GP São Paulo de Fórmula 1.

Como parceira oficial da categoria formadora de talentos desde 2023, a marca equipa os carros da F4 com o modelo Ventus F200, nas medidas 180/550 R13 na dianteira e 240/570 R13 na traseira. Em caso de pista molhada, os pilotos utilizam os compostos de chuva Ventus Z206 (dianteiros) e Ventus Z207 (traseiros).

“Interlagos traz uma combinação de fatores extremamente desafiadora para os monopostos, unindo trechos de alta carga lateral com variações térmicas constantes ao longo do dia. O circuito exige muito da estrutura do pneu, e a nossa prioridade é oferecer um composto que mantenha o equilíbrio perfeito entre aderência máxima e estabilidade de rendimento para que os jovens pilotos possam extrair o limite do equipamento”, ressalta Leandro Figueiredo, Gerente Técnico de Qualidade e Garantia da Hankook Tire.

A programação da Fórmula 4 Brasil no GP São Paulo contempla três corridas, sendo duas disputadas no sábado (7) e a prova final no domingo (8), antecedendo a largada da principal categoria do automobilismo mundial em Interlagos.

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