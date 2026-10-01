Hankook estreia no asfalto de Posadas na etapa da 100ª corrida do TCR South America
Fornecedora oficial de pneus da categoria destaca a importância da gestão de temperatura e pressão no exigente traçado do Autódromo Rosamonte, na Argentina
Autódromo Posadas
Foto de: Divulgacao
O TCR South America entra na reta final de um campeonato extremamente competitivo e se prepara para disputar, neste final de semana, a oitava etapa da temporada 2026. A passagem pelo Autódromo Rosamonte, em Posadas, será histórica: na segunda prova de domingo, a categoria alcançará a emblemática marca de 100 corridas disputadas em sua história.
Com 4.370 metros de extensão, o circuito da província de Misiones é famoso por seu traçado adaptado à geografia particular da região, combinando subidas, descidas e constantes mudanças de ritmo. Entre os pontos mais complexos está o famoso “Carrossel”, uma veloz sequência de curvas em declive que exige precisão técnica dos pilotos e estabilidade dos veículos para manter a trajetória ideal.
Além das exigências de pilotagem, o circuito impõe um teste severo para os pneus. A pista apresenta uma superfície de abrasividade moderada a alta e forte demanda por tração (dianteira) nas saídas de curvas lentas. Para suportar essas condições, a categoria conta com a confiabilidade do pneu Hankook VENTUS F200 (composto S55H), projetado para entregar máxima performance técnica e durabilidade.
“Posadas é um circuito que exige um controle térmico rigoroso da borracha para evitar o desgaste excessivo, como graining ou blistering. O grande segredo para as equipes neste final de semana será a rapidez na leitura das variações climáticas entre o sábado e o domingo. O ajuste preciso da pressão dos pneus será fundamental para neutralizar a abrasividade do asfalto argentino e garantir a tração máxima onde o piloto mais precisa”, explica Leandro Figueiredo, Técnico de Garantia e Qualidade da Hankook.
As atividades de pista no Autódromo Rosamonte começam na sexta-feira, 2 de outubro, com os primeiros treinos livres. No sábado (3), os pilotos voltam à pista para os principais ensaios e para a sessão classificatória. O domingo (4) reserva as emoções do dia com as duas corridas da rodada dupla.
A etapa em Posdas terá ampla cobertura de transmissão na TV e na internet. No sábado (3), a sessão classificatória que define o grid de largada acontece das 16h às 17h. Já no domingo (4), as disputas na pista começam com a Corrida 1, marcada para o período das 10h às 11h, enquanto a Corrida 2 — prova histórica de número 100 da categoria — encerra a programação das 13h às 14h.
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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