Honda Racing, Camilo Trappa e Adrián Chiriano conquistam títulos do TCR South America após o GP Paladini

O GP Paladini, disputado no Autódromo Juan Manuel Fangio, em Rosário, definiu três títulos da temporada 2026 do TCR South America. A Honda Racing conquistou o Campeonato de Equipes, Camilo Trappa garantiu a Copa Junior e Adrián Chiriano ficou com o título da Copa Trophy.

No Campeonato de Equipes, a Honda Racing sagrou-se campeã da temporada, coroando um ano de protagonismo e resultados expressivos na categoria. A marca japonesa alcançou o objetivo horas após o encerramento da segunda corrida, em decorrência da exclusão de Trappa.

Leonel Pernía, Nelson Piquet Jr., Tiago Pernía e Chiriano fizeram parte de uma temporada na qual os representantes da equipe estiveram entre os protagonistas das diferentes etapas do calendário. Um exemplo disso é a possibilidade praticamente definida do bicampeonato de Leonel Pernía no Uruguai, além das posições ocupadas por Tiago Pernía e Nelsinho Piquet na classificação geral de pilotos.

Por sua vez, Camilo Trappa conquistou a Copa Junior, uma das novas divisões que integram o campeonato e reconhecem os jovens talentos da Bradesco TCR South America. O piloto argentino completou uma temporada de destaque para garantir o título em Rosário.

Em uma disputa constante com Joaquín Cafaro, Trappa viveu um dos momentos mais importantes de sua temporada em Curvelo (MG), onde conquistou sua primeira vitória na classificação geral ao vencer a Corrida 2. O resultado representou um impulso importante em sua campanha e confirmou sua capacidade de conquistar o título.

A terceira definição teve como protagonista Adrián Chiriano, que se sagrou campeão da Copa Trophy. O piloto argentino voltou a se destacar em sua divisão e coroou seu desempenho ao longo do ano com mais um título na categoria.

O argentino teve uma temporada bastante regular, abrindo uma grande vantagem sobre seus adversários. Com constância e atuações consistentes ao longo de todas as corridas, o representante da Honda conquistou o bicampeonato da Trophy.

Dessa forma, o GP Paladini definiu três novos campeões do TCR South America e marcou mais um momento importante da temporada 2026, que segue consolidando o crescimento esportivo da categoria na região.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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