Joaquín Cafaro põe Uruguai de volta ao grid do TCR South America

A proximidade da abertura da fase uruguaia da temporada 2025 do TCR South America traz o país também de volta ao grid da categoria internacional promovida pela Vicar. Joaquín Cafaro está confirmado para as etapas que serão disputadas neste mês de julho em Mercedes (12 e 13) e em El Pinar (26 e 27).

Nascido em novembro de 2005, o jovem de 19 anos vai acelerar o Peugeot 308 GTI da PMO Racing, que desta forma terá quatro nacionalidades em seus boxes nas próximas rodadas: Brasil — com o atual campeão Pedro Cardoso —, Panamá, Argentina e Uruguai.

Natural de Ombúes de Lavalle, localizada no departamento de Colonia, o piloto ascendeu de forma meteórica no cenário nacional e foi uma das grandes revelações na temporada 2025, ano em que conquistou o título da Super Turismo, a principal categoria promovida pela Asociación Uruguaya de Volantes, a bordo de um Audi A1.

Na sequência da sua carreira, Joaquín Cafaro passou a acelerar no automobilismo argentino ao chegar à TN APAT (chamada antes como Turismo Nacional) e disputou a Classe 2. Logo no seu ano de estreia, marcou três pódios e se posicionou com contundência no top 5, em resultados que lhe valeram o título de ‘rookie’ do ano, feito valorizado ainda mais pelo fato de não haver conhecido a maioria dos traçados por onde competiu.

Para 2025, o uruguaio dá sequência à sua carreira no cenário argentino pela TN APAT, disputando assim sua segunda temporada na categoria, mas expande sua jornada para competir no TCR South America Banco BRB. Em busca do acúmulo de experiência em meio a alguns dos melhores pilotos do continente, Cafaro terá duas etapas para vivenciar o ambiente de uma competição internacional ao mesmo tempo em que mira dar o próximo passo para disputar a temporada completa no conceito que faz sucesso em todo o mundo.

Exultante com a oportunidade, Cafaro salientou a importância de estrear em uma das competições mais importantes da América Latina no próximo fim de semana.

“Vou acelerar nas duas etapas no Uruguai pelo TCR South America. É algo incrível para mim, uma novidade, correr por uma categoria que sempre olhei porque gosto muito do seu conceito. O fato de saber que estarei competindo com os mesmos carros que fazem parte do grid tanto no Mundial como em outras competições ao redor do mundo é algo que acredito que pode abrir as portas no futuro, de modo que estou muito feliz por defender o Uruguai nas etapas de Mercedes e El Pinar”, destacou.

“Espero que sejam finais de semana positivos a bordo do Peugeot 308 GTI da PMO Racing, a atual campeã. Vamos pra cima e que dê tudo certo”, concluiu o uruguaio.

O Uruguai é um dos países de maior tradição no TCR South America Banco BRB. Além de receber etapas da categoria desde seu ano de estreia, em 2021, o país já faturou duas vitórias, três poles e oito pódios no total. Em plano mundial, o grande destaque do país em ação no conceito TCR é Santiago Urrutia. Em jornada atualmente no Kumho TCR FIA World Tour, o piloto ocupa atualmente a quinta posição do TCR World Ranking, em relação global que contempla mais de 400 competidores.

ENTREVISTA: DIOGO MOREIRA detalha 1ª VITÓRIA na Moto2! TÍTULO vem aí? MARC triunfa, Martín AMEAÇADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST fala tudo sobre VITÓRIA de DIOGO MOREIRA na Moto2 e mais um triunfo de MARC MÁRQUEZ:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!