Nelson Piquet Jr. e Leonel Pernía farão parte da equipe oficial da Honda Racing no TCR South America
Time terá participação conjunta da Honda Brasil e da Honda Argentina
Honda Racing
A Honda Brasil e a Honda Argentina anunciam sua participação conjunta no TCR South America. Nesta nova temporada, a operação será realizada sob o nome Honda Racing, que representará oficialmente a marca japonesa na principal categoria sul-americana do conceito TCR.
A Honda Racing competirá com o Honda Civic Type R TCR, modelo desenvolvido dentro do regulamento TCR e homologado pela WSC. Assim como os demais carros da categoria, o veículo é derivado diretamente de um modelo de produção comercializado em diversos países. Em nível mundial, o Civic Type R já soma mais de 600 vitórias em competições TCR.
A equipe manterá seus dois pilotos campeões na temporada 2025: o argentino Leonel Pernía, campeão do TCR South America e um dos principais nomes do conceito TCR, e o brasileiro Nelson Piquet Jr., campeão do TCR Brasil, campeão mundial da Fórmula E e dono de uma carreira consolidada no automobilismo internacional, que inclui participação na Fórmula 1.
A entrada simultânea das operações no Brasil e na Argentina reforça a presença estratégica da Honda na América do Sul e representa um passo importante para ampliar a conexão da marca com o automobilismo regional.
A Honda Racing já iniciou suas atividades preparatórias para o campeonato, incluindo testes com o Civic Type R TCR e a integração técnica entre as equipes dos dois países.
