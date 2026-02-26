Nelson Piquet Jr. e Leonel Pernía farão parte da equipe oficial da Honda Racing no TCR South America

A Honda Brasil e a Honda Argentina anunciam sua participação conjunta no TCR South America. Nesta nova temporada, a operação será realizada sob o nome Honda Racing, que representará oficialmente a marca japonesa na principal categoria sul-americana do conceito TCR.

A Honda Racing competirá com o Honda Civic Type R TCR, modelo desenvolvido dentro do regulamento TCR e homologado pela WSC. Assim como os demais carros da categoria, o veículo é derivado diretamente de um modelo de produção comercializado em diversos países. Em nível mundial, o Civic Type R já soma mais de 600 vitórias em competições TCR.

A equipe manterá seus dois pilotos campeões na temporada 2025: o argentino Leonel Pernía, campeão do TCR South America e um dos principais nomes do conceito TCR, e o brasileiro Nelson Piquet Jr., campeão do TCR Brasil, campeão mundial da Fórmula E e dono de uma carreira consolidada no automobilismo internacional, que inclui participação na Fórmula 1.

A entrada simultânea das operações no Brasil e na Argentina reforça a presença estratégica da Honda na América do Sul e representa um passo importante para ampliar a conexão da marca com o automobilismo regional.

A Honda Racing já iniciou suas atividades preparatórias para o campeonato, incluindo testes com o Civic Type R TCR e a integração técnica entre as equipes dos dois países.

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!