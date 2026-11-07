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TCR South America

Néstor Girolami conquista pole position do Grande Prêmio Paladini de Rosário

Argentino da Hyundai MSA supera Joaquín Cafaro por apenas 0s067 e larga na frente na nona etapa da Bradesco TCR South America

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Néstor Girolami

Néstor Girolami

Foto de: Hernan Capa

O argentino Néstor Girolami foi o mais rápido da classificação da Bradesco TCR South America no Autódromo de Rosário e conquistou a pole position da nona etapa da temporada 2026. Ao volante do Hyundai Elantra N TCR da equipe Hyundai MSA, o piloto registrou 1min36s555 para garantir a primeira posição. 

A sessão teve uma definição bastante equilibrada, com o uruguaio Joaquín Cafaro terminando na segunda colocação, apenas 0s067 atrás de Girolami. O representante da Uruguay Racing Team confirmou o bom desempenho de seu Hyundai e conquistou um lugar na primeira fila do grid. 

A terceira posição ficou com o argentino Leonel Pernía, que registrou 1min36s712 ao volante do Honda Civic Type R FL5 da Honda Racing, a 0s157 do pole position. Seu compatriota e companheiro de equipe, Tiago Pernía, terminou em quarto, a 0s391, enquanto o brasileiro Nelsinho Piquet completou os cinco primeiros colocados, também pela Honda Racing, a 0s444. 

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O argentino Camilo Trappa, da Hyundai MSA, registrou o sexto melhor tempo, igualmente a 0s444 da referência. Seu compatriota Juan Ángel Rosso (Paladini Racing) ficou em sétimo, seguido pelo brasileiro Raphael Reis (W2 Pro GP), pelo argentino Fabricio Pezzini (Paladini Racing) e pelo brasileiro Gabriel Moura (Cobra Racing Team), que completaram as dez primeiras posições. Com a inversão do grid, Moura largará na frente na segunda corrida deste domingo. 

Na primeira fase da classificação, a Q1, nove pilotos foram eliminados. O argentino Adrián Chiriano terminou na 13ª posição, a 1s782 do melhor tempo. Na sequência apareceram seus compatriotas Lucas Carabajal, a 1s811, e Fabián Yannantuoni, a 1s871. O uruguaio Juan Manuel Casella ficou em 16º, seguido pelo brasileiro Enzo Gianfratti, pelos argentinos Sebastián Quirno e Bruno Massa, pelo uruguaio Enrique Maglione e pelo argentino Javier Jacobson, que completou a classificação na 21ª posição. 

Na disputa pelo campeonato, a vantagem de Leonel Pernía sobre Girolami diminuiu em cinco pontos. O argentino da Honda Racing chegou aos 440 pontos, enquanto o representante da Hyundai MSA alcançou 387. Os resultados deste domingo definirão quais pilotos chegarão à etapa de El Pinar ainda com chances de conquistar o título. 

Além das atividades de pista, o Grande Prêmio Paladini conta com a participação de Hyundai e Lynk & Co, duas fabricantes internacionais presentes no campeonato por meio de seus respectivos modelos de competição. Os lançamentos mais recentes das duas marcas estão expostos em Rosário, evidenciando a relação da categoria com as montadoras e o papel do conceito TCR como plataforma para o desenvolvimento e a promoção de produtos por meio do automobilismo. 

O evento também reserva espaço para a história e a inovação do automobilismo argentino, com a presença dos monopostos F1 Concept, desenvolvidos pela família Crespi, e do Valtor, projeto nacional de superesportivos de fabricação artesanal. 

A programação da Bradesco TCR South America prossegue neste domingo (8), com as duas corridas da nona etapa. A primeira terá início às 10h13, enquanto a segunda está prevista para as 13h13, conforme o cronograma oficial do evento. 

Declarações 

“Estou muito feliz pela pole position e agradeço a toda a equipe de Damián Fineschi e à Hyundai MSA. Trabalhamos muito para esta corrida e encontramos um bom equilíbrio desde Posadas. Voltar a ser competitivos mesmo com o peso adicional era uma incógnita, mas conseguimos. Sinceramente, não esperava a pole, porque não estávamos tão fortes nos treinos. Decidimos fazer uma mudança para a classificação, que acabou sendo muito positiva”, afirmou Néstor Girolami. 

“Primeiramente, estou feliz por conquistar a boa posição de largada para a segunda corrida. Temos trabalhado muito para estar sempre entre os dez primeiros e garantir a inversão do grid. É muito bom poder largar em primeiro na segunda prova. Tivemos um problema na Q2, com um pneu dianteiro furado, mas conseguimos trocá-lo e fazer uma volta rápida. Quero agradecer a todos pelo apoio e vamos em busca de um bom resultado na segunda corrida”, declarou Gabriel Moura

Resultado da classificação – Bradesco TCR South America – Rosário 

1º – Néstor Girolami (Hyundai MSA), 1min36s555 
2º – Joaquín Cafaro (Uruguay Racing Team), a 0s067 
3º – Leonel Pernía (Honda Racing), a 0s157 
4º – Tiago Pernía (Honda Racing), a 0s391 
5º – Nelson Piquet Jr. (Honda Racing), a 0s444 
6º – Camilo Trappa (Hyundai MSA), a 0s444 
7º – Juan Ángel Rosso (Paladini Racing), a 0s708 
8º – Raphael Reis (W2 Pro GP), a 0s887 
9º – Fabricio Pezzini (Paladini Racing), a 1s422 
10º – Gabriel Moura (Cobra Racing Team), a 1s681 
11º – Gabryel Romano (Hyundai MSA), sem tempo informado 
12º – Nicolás Fuca (Paladini Racing), sem tempo informado 
13º – Adrián Chiriano (Honda Racing), sem tempo informado 
14º – Lucas Carabajal (Scuderia URT), sem tempo informado 
15º – Fabián Yannantuoni (Paladini Racing), sem tempo informado 
16º – Juan Manuel Casella (Uruguay Racing Team), sem tempo informado 
17º – Enzo Gianfratti (G Racing Motorsport), sem tempo informado 
18º – Sebastián Quirno (Scuderia URT), sem tempo informado 
19º – Bruno Massa (G Racing Motorsport), sem tempo informado 
20º – Enrique Maglione (Scuderia URT), sem tempo informado 
21º – Javier Jacobson (Scuderia URT), sem tempo informado 

Programação – Domingo, 8 de novembro 

07h00 às 14h00 – Abertura dos portões e credenciamento 
09h20 às 09h30 – RAS Rosário: voltas de carros clássicos e esportivos 
10h00 às 11h00 – Abertura da transmissão de TV 
10h13 às 10h44 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) 
10h50 às 11h10 – Voltas VIP F. Crespi 
11h00 às 11h40 – Visitação aos boxes 
11h15 às 11h35 – Fábrica: ação promocional 
11h40 às 11h50 – RAS Rosário: voltas de carros clássicos e esportivos 
11h55 às 12h35 – Paladini + Valtor: voltas VIP e ação promocional 
13h00 às 14h00 – Abertura da transmissão de TV 
13h13 às 13h46 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) 

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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