Néstor Girolami e Leonel Pernía vencem no Grande Prêmio Paladini e título será decidido em El Pinar

O Grande Prêmio Paladini, no Autódromo de Rosário, foi palco da nona etapa da Bradesco TCR South America, na qual os argentinos Néstor Girolami e Leonel Pernía, segundo colocado e líder do campeonato, respectivamente, venceram as corridas e levaram a decisão do título geral para a última etapa, marcada para os dias 5 e 6 de dezembro, no Autódromo Víctor Borrat Fabini, em El Pinar, no Uruguai.

O campeonato de pilotos foi o único que não teve seu título definido em Rosário. Na primeira corrida, o argentino Adrián Chiriano venceu em sua divisão e garantiu o bicampeonato. Na Copa Trophy, o argentino Camilo Trappa conseguiu manter a vantagem sobre o uruguaio Joaquín Cafaro e conquistou a primeira edição do torneio, reservado a pilotos com menos de 24 anos e pouca experiência em competições com carros TCR. Por fim, a Honda Racing também conquistou o título por equipes, após uma temporada marcada por diversas vitórias e pódios.

Na primeira corrida, disputada pela manhã, a luta pela vitória foi decidida por uma diferença mínima. Girolami (Hyundai MSA) ficou com o lugar mais alto do pódio após completar as 17 voltas em 28min17s939, superando Leonel Pernía (Honda Racing) por apenas 0s245 e o argentino Tiago Pernía (Honda Racing) por 0s724, em uma chegada extremamente equilibrada.

A prova teve voltas finais muito disputadas, com Leonel Pernía pressionando até a última curva em busca da vitória. Girolami, que havia largado da pole position, precisou se defender até os metros finais e descontou os pontos necessários para chegar à etapa uruguaia ainda com chances de título. Cafaro foi um dos protagonistas até a metade da corrida, quando ocupava a segunda posição, mas sofreu uma quebra no carro na primeira curva.

À tarde, a segunda corrida elevou ainda mais a intensidade das disputas. Leonel Pernía (Honda Racing) reagiu e conseguiu controlar a prova para conquistar a vitória, com o tempo de 33min16s328. O argentino Fabricio Pezzini (Paladini Racing) terminou na segunda posição, seguido pelo compatriota Nicolás Fuca (Paladini Racing), terceiro colocado após superar um pelotão bastante disputado e enfrentar penalizações de tempo que influenciaram o andamento da corrida.

Na segunda volta, um forte acidente no curvão envolveu o argentino Lucas Carabajal, o uruguaio Juan Manuel Casella e o argentino Sebastián Quirno. Apesar dos danos nos carros, todos os pilotos saíram andando, enquanto o safety car permaneceu na pista durante vários minutos. Na relargada, Leonel Pernía aproveitou novamente a potência do Honda e ultrapassou Pezzini para assumir a liderança, posição que manteve até a bandeirada.

Com poucas voltas em ritmo de corrida, o pelotão intermediário teve disputas intensas, marcadas por contatos, toques e saídas de pista. Como consequência, oito carros não conseguiram terminar a prova. Fuca e o brasileiro Raphael Reis receberam penalizações de cinco segundos, o brasileiro Gabryel Romano terá uma punição de três posições no grid da corrida no Uruguai, enquanto Trappa foi excluído.

A exclusão de Trappa permitiu que a Honda Racing alcançasse a pontuação necessária para conquistar o campeonato por equipes. Sob a liderança de Sebastián Martino, a equipe argentina garantiu o título com Leonel Pernía, o brasileiro Nelson Piquet Jr., Tiago Pernía e Adrián Chiriano.

A próxima e última etapa da temporada será disputada no Uruguai, nos dias 5 e 6 de dezembro.

Declarações

Néstor Girolami

“Fiz uma largada muito boa e conseguimos abrir uma boa vantagem nos primeiros metros. Depois, Cafaro vinha muito forte, começou a pressionar e não me deu descanso em relação aos pneus. Em seguida, Pernía começou a se aproximar, e eu sabia que ele havia poupado os pneus no início e teria um desempenho melhor no final. Fiz tudo direitinho e me defendi até o fim para conseguir vencer.”

Leonel Pernía

“Foi uma corrida incrível para nós, porque foi a melhor do ano no momento mais difícil. Uma ótima largada e uma primeira volta impressionante, que me colocou na segunda posição para depois assumir a liderança.”

Adrián Chiriano

“Na verdade, largamos bem, perdemos apenas uma posição para um dos carros da Link. As primeiras voltas foram um pouco apertadas e depois entramos em uma disputa entre o nono, o décimo e o 11º lugares. Mas eu tinha um bom ritmo e um bom carro. Sabia que bastava não ser excluído para ser campeão, mas estava em condições de brigar. Aproveitei a corrida e conseguimos vencer novamente na Trophy. Foi um ano duro, difícil, como sempre, mas conseguimos superar tudo e estamos chegando ao fim da temporada.”

Camilo Trappa

“Foi um ano muito disputado, com um nível muito alto. Quero parabenizar o Joaco e toda a equipe dele. Foi um grande piloto e tornou as coisas muito difíceis para mim. Felizmente, por algumas circunstâncias, conseguimos ampliar a vantagem aos poucos até conquistar o título com uma etapa de antecedência.”

Resultado da Corrida 1 – Bradesco TCR South America

1º – Néstor Girolami (Hyundai MSA)

2º – Leonel Pernía (Honda Racing)

3º – Tiago Pernía (Honda Racing)

4º – Fabián Yannantuoni (Paladini Racing)

5º – Juan Ángel Rosso (Paladini Racing)

6º – Nelson Piquet Jr. (Honda Racing)

7º – Camilo Trappa (Hyundai MSA)

8º – Fabricio Pezzini (Paladini Racing)

9º – Lucas Carabajal (Scuderia URT)

10º – Gabryel Romano (Hyundai MSA)

11º – Adrián Chiriano (Honda Racing)

12º – Nicolás Fuca (Paladini Racing)

13º – Juan Manuel Casella (Uruguay Racing Team)

14º – Enzo Gianfratti (G Racing Motorsport)

15º – Bruno Massa (G Racing Motorsport)

16º – Enrique Maglione (Uruguay Racing Team)

Não terminaram: Raphael Reis (W2 Pro GP), Gabriel Moura (Cobra Racing Team), Sebastián Quirno (Scuderia URT) e Javier Jacobson (Scuderia URT).

Resultado da Corrida 2 – Bradesco TCR South America

1º – Leonel Pernía (Honda Racing)

2º – Fabricio Pezzini (Paladini Racing)

3º – Nicolás Fuca (Paladini Racing)

4º – Enzo Gianfratti (G Racing Motorsport)

5º – Juan Ángel Rosso (Paladini Racing)

6º – Bruno Massa (G Racing Motorsport)

7º – Raphael Reis (W2 Pro GP)

8º – Gabriel Moura (Cobra Racing Team)

9º – Adrián Chiriano (Honda Racing)

10º – Javier Jacobson (Scuderia URT)

11º – Fabián Yannantuoni (Paladini Racing)

12º – Enrique Maglione (Scuderia URT)

Não terminaram: Néstor Girolami (Hyundai MSA), Joaquín Cafaro (Uruguay Racing Team), Tiago Pernía (Honda Racing), Nelson Piquet Jr. (Honda Racing), Lucas Carabajal (Scuderia URT), Gabryel Romano (Hyundai MSA), Juan Manuel Casella (Uruguay Racing Team) e Sebastián Quirno (Scuderia URT).

Excluído: Camilo Trappa (Hyundai MSA).

NORRIS VENCE, MAX BRILHA, KIMI E HAMILTON SOFREM! Bortoleto 16º e Câmara 20º. MOLINA ANALISA A PROVA

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