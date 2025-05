O TCR World Ranking apresentou grandes novidades para os pilotos do grid do TCR South America Banco BRB. Na sequência do desfecho da terceira etapa da temporada 2025, disputada no Circuito San Juan Villicum, na Argentina, destaque para o líder do campeonato, o argentino Leonel Pernía, que subiu para 12º na lista global, superando o atual campeão da categoria continental e do TCR Brasil Banco BRB, o brasileiro Pedro Cardoso, 13º.

Irmão de Leonel, Mariano Pernía está no top 5 entre os competidores que mais subiram no ranking mundial na sequência de um fim de semana promissor em San Juan.



Grande nome da temporada, com três vitórias e três vezes “Driver of the Weekend by Ademicon” como maior pontuador em Rosário, Oberá e Villicum, Leonel Pernía apresentou enorme crescimento no TCR World Ranking desde o começo do ano. Antes da primeira etapa do campeonato, ‘El Tanito’ aparecia fora do top 50 da relação, mas o resultado das seis corridas já realizadas até agora, na qual o piloto da Honda YPF Racing marcou cinco pódios e duas poles, o deixaram à beira do top 10.

Com duas temporadas no TCR South America Banco BRB, Leo Pernía prova como os pilotos da categoria continental podem alcançar o topo também em nível mundial.

Pedro Cardoso perdeu três posições no ranking, ficando uma colocação abaixo de Leo Pernía, em 13º. Uma vez que a lista global considera os últimos 20 resultados no conceito TCR, a relação passou a desconsiderar os bons resultados obtidos pelo brasiliense em Velocitta e Cascavel no ano passado, adicionando a jornada em Villicum, onde o atual campeão terminou as provas do fim de semana em quarto e oitavo.

Nas próximas semanas, o piloto da PMO Racing terá de ‘defender’ a segunda posição conquistada em El Pinar, no Uruguai, quando o TCR South America Banco BRB correu em conjunto com o Kumho FIA TCR World Tour no ano passado.

Quem também aparece bem no TCR World Ranking é o argentino Juan Ángel Rosso, vencedor da corrida 2 na etapa de Oberá, em abril. O piloto da Paladini Racing está em 22º lugar na lista, entre nomes que disputam o TCR World Tour e o TCR Ásia, uma das divisões mais fortes do mundo na franquia ao lado da sul-americana e da europeia.

Todos com boa jornada em Villicum no fim de semana, Raphael Reis (42º), Fabián Yannantuoni (50º) e Fabricio Pezzini (62º) — campeão do TCR South America Banco BRB em 2022 — são os outros três pilotos em ação na categoria sul-americana com presença entre os 100 primeiros do ranking mundial. A nova adição à lista é a do argentino Exequiel Bastidas, que estreou no conceito TCR no último fim de semana com o Audi RS3 LMS da Paladini Racing. Bastidas ocupa o 424º lugar no TCR World Ranking.

O número 1 do ranking é o sueco Thed Björk, seguido por dois sul-americanos: o argentino Esteban Guerrieri e o uruguaio Santiago Urrutia. Yann Ehrlacher, da França, é o quarto colocado, seguido pelo húngaro Norbert Michelisz. A relação traz ainda outro argentino no top-10, Franco Girolami.

Néstor Girolami aparece em 11º, enquanto o campeão do TCR South America Banco BRB em 2023, o argentino Ignacio Montenegro, é o 14º. Juan Manuel Casella está em 15º no ranking, enquanto Matías Rossi é o 23º e o brasileiro Rafael Suzuki ocupa o 24º posto.

Principal destaque da temporada 2025 do TCR South America Banco BRB, Leonel Pernía desponta também como maior candidato ao título e ao superprêmio oferecido pela Vicar ao campeão: uma temporada completa no grid da BRB Stock Car Pro Series, a principal categoria do automobilismo brasileiro, com 46 anos de história.

Os pilotos do TCR South America no TCR World Ranking

12° - Leonel Pernía (ARG)

13° - Pedro Cardoso (BRA)

22° - Juan Ángel Rosso (ARG)

42° - Raphael Reis (BRA)

50° - Fabián Yannantuoni (ARG)

62° - Fabricio Pezzini (ARG)

173° - Luis Ramírez (PAN)

254° - Nelson Piquet Jr. (BRA)

259° - Tiago Pernía (ARG)

312° - Mariano Pernía (ARG)

327° - Genaro Rasetto (ARG)

342° - Santino Balerini (ARG)

350° - Adrián Chiriano (ARG)

371° - Maria Nienkötter (BRA)

407° - Enzo Gianfratti (BRA)

424° - Exequiel Bastidas (ARG)

