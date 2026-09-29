Posadas recebe TCR South America para a 100ª corrida da história da categoria
Oitava etapa da temporada acontece neste fim de semana
A TCR South America se prepara para disputar, neste final de semana, a oitava etapa da temporada 2026. Em sua primeira passagem pelo Autódromo Rosamonte, em Posadas, a categoria alcançará a marca de 100 corridas em sua história quando for dada a largada para a segunda prova de domingo. O circuito de Misiones dará início à reta final de um campeonato que mantém uma intensa disputa pelas primeiras posições.
Após sete etapas disputadas, a categoria chega a Misiones depois de uma competitiva passagem por Concordia, onde o argentino Tiago Pernía e o brasileiro Raphael Reis dividiram as vitórias da Copa Concordia Capital Nacional del Citrus. O argentino Leonel Pernía, por sua vez, manteve a liderança do campeonato e segue como um dos grandes protagonistas da temporada.
O circuito de Misiones tem 4.370 metros de extensão e se caracteriza por um traçado adaptado à geografia particular da região, com descidas, subidas e mudanças de ritmo que exigem um equilíbrio preciso dos carros. Um dos setores mais conhecidos do circuito é o “Carrusel”, uma rápida sequência de curvas localizada em uma inclinação, que exige dos pilotos precisão para manter o carro equilibrado e conservar a trajetória.
Com Posadas como oitava etapa, o campeonato entra em um momento decisivo da temporada. Na classificação geral, Leonel Pernía soma 398 pontos, seguido por Raphael Reis, com 330, Néstor Girolami, com 293, Juan Ángel Rosso, com 261, e Tiago Pernía, com 253.
A chegada da TCR South America também acontecerá junto às categorias Clase 1, Clase 3 e TC 4000 do Misionero de Pista, que disputarão a sétima etapa de seu campeonato provincial. Dessa forma, o público de Misiones poderá acompanhar durante todo o fim de semana uma programação que reunirá o automobilismo internacional e as competições regionais.
As atividades começam na sexta-feira, 2 de outubro, com as primeiras ações de pista. No sábado (3), serão realizados os principais treinos e a classificação, enquanto o domingo (4) será reservado às duas corridas.
INSCRITOS
W2 Pro GP – CUPRA León VZ
#77 Raphael Reis (BRA)
Cobra Racing Team – Audi RS3 LMS Gen2
#86 Gabriel Moura (BRA) (J)
G Racing Motorsport – CUPRA León VZ
#19 Enzo Gianfratti (BRA)
#20 Bruno Massa (BRA) (J)
Honda Racing – Honda Civic Type R FL5 TCR
#33 Nelson Piquet Jr. (BRA)
#85 Tiago Pernía (ARG)
#1 Leonel Pernía (ARG)
#88 Adrián Chiriano (ARG)*
Paladini Racing – Lynk & Co. 03 TCR
#16 Juan Ángel Rosso (ARG)
#5 Fabián Yannantuoni (ARG)
#3 Nicolás Fuca (ARG) (J)
#9 Fabricio Pezzini (ARG)
Hyundai MSA – Hyundai Elantra N TCR
#55 Gabryel Romano (BRA) (J)
#27 Camilo Trappa (ARG) (J)
#29 Néstor Girolami (ARG)
Uruguay Racing Team – CUPRA León VZ/Hyundai Elantra N TCR/Audi RS3 LMS Gen2
#60 Juan Manuel Casella (URU)
#8 Joaquín Cafaro (URU) (J)
#15 Enrique Maglione (URU)
Scuderia URT – Peugeot 308 GTI TCR
#11 Sebastián Quirno (ARG)*
A confirmar
*Trophy
(J) Junior
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