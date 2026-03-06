Raphael Reis abre TCR Brasil com P6 e P2 nos testes de sexta-feira

Raphael Reis abriu a temporada do TCR Brasil entre os destaques dos testes coletivos em Curvelo. O brasiliense do Cupra #77 preparado pela equipe W2 Pro GP realizou 11 voltas na primeira sessão, encerrando com o sexto tempo e a marca de 1min25s381.

Na segunda sessão do dia, Reis precisou de apenas cinco voltas para estabelecer 1min24s089 e finalizar com a vice-liderança, a 0,509s do melhor tempo do dia.

Primeiro piloto a confirmar participação na história dos eventos do conceito TCR quando o campeonato Sul-Americano aportou na América do Sul, Raphael Reis é referência na categoria e tem um objetivo claro para a temporada: o título da competição.

A temporada 2026 promete muitos desafios para o piloto, que disputa também o Michelin Pilot Challenge nos Estados Unidos com um Cupra Leon idêntico, preparado pela equipe Stallion Motorsports.

Veterano de duas edições do FIA Motorsport Games na categoria turismo, com direito a vice-campeonato em Valencia há dois anos, o brasiliense terminou todas as temporadas do TCR South America e do TCR Brasil entre os destaques do campeonato. No certame brasileiro, Reis foi duas vezes terceiro colocado (em 2023 e 2024) e quarto no ano passado.

Agora a meta é ir além, valendo-se do entrosamento de inúmeras temporadas com a equipe comandada por Serafin Jr e Duda Pamplona. A relação entre o piloto e a W2 Pro GP transcende a história do TCR na América do Sul e tem como destaque o título da Stock Car Light em 2018.

A presença do piloto em destaque nos eventos de TCR mantém Reis entre os destaques do ranking mundial TCR World Ranking, lista com mais de 480 pilotos que considera o desempenho de todos os competidores do conceito TCR ao redor do mundo. Raphael hoje ocupa a 57ª posição no ranking e teve como lugar mais alto o 13º posto. Ele atualmente é o terceiro brasileiro mais bem ranqueado, com 47,16 pontos. Entre os compatriotas, está atrás dos também brasilienses Pedro Cardoso (32º colocado, com 59,08 pontos) e Nelson Piquet Jr (42º, com 54,41 tentos).

A jornada inaugural do TCR Brasil tem previstas mais duas sessões livres e o classificatório no sábado. A jornada de domingo tem duas provas, a primeira com largada às 09:10 e a segunda com início marcado para 13:05. As corridas são exibidas ao vivo pelos canais Band e TV Gazeta e suas plataformas no Youtube.

“Foi um dia positivo, com boas referências na pista de Curvelo. Vamos analisar os dados e aprimorar o ajuste nos treinos livres, para mais uma vez disputar a pole no classificatório”

TCR Brasil - Etapa 1 - Curvelo:

Sábado, 7 de março

10:40 - 11:10 - Treino livre 1

13:00 - 13:40 - Treino livre 2

16:05 - 16:25 - Q1

16:35 - 16:45 - Q2 (top12 do TCR South America)

Domingo, 8 de março

09:10 - Corrida 1 (25 minutos +1 volta)

13:05 - Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

