Raphael Reis chega em alta para etapa do TCR South America em Concordia

Após terminar a etapa de Córdoba em alta, o piloto Raphael Reis volta a disputar corridas pelo TCR South America. O brasiliense se mantém na Argentina, desta vez correndo no Autódromo de Concordia, na província de Entre Ríos. É a primeira vez que o circuito faz parte do calendário da categoria.

Pilotando seu Cupra Leon VZ #77 da W2 Pro GP, Reis venceu a segunda corrida do final de semana no autódromo de Óscar Cabalén, há duas semanas atrás. O brasiliense fez grande corrida, largando da sexta posição e conquistando a vitória.

O final de semana poderia ter sido ainda melhor, mas o piloto sofreu com um furo de pneu nos minutos finais da primeira corrida, onde também estava na luta pelo pódio. Mesmo assim, o pioneiro do conceito TCR se mantém na briga pelo campeonato sul-americano. Contando com a corrida deste final de semana, faltam quatro etapas para o encerramento do TCR South America.

Reis busca seu primeiro título no conceito, para coroar uma trajetória de vanguarda na categoria. O piloto foi responsável pela primeira pole position na história do TCR South America e participou de todas as etapas desde a criação do campeonato, além de representar o Brasil no FIA Motorsport Games por duas vezes, incluindo a medalha de prata na última edição, em Valência.

“É uma pista inédita na categoria e espero que nossa experiência ajude a fazer diferença em Concordia. Vamos trabalhar com atenção desde o primeiro treino livre e tentar outro pódio com minha família W2 Pro GP”, disse Raphael Reis.

Os treinos livres serão realizados na manhã de sábado, enquanto a qualificação fica para a parte da tarde. As duas corridas serão realizadas no domingo, na parte da manhã e da tarde. O TCR South America terá transmissão de BandSports na TV fechada e no YouTube de Gazeta, Band e dos canais oficiais da categoria.

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