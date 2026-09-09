Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

TCR South America

Raphael Reis chega em alta para etapa do TCR South America em Concordia

Piloto brasiliense venceu no primeiro final de semana da categoria na Argentina

Publicado:
Raphael Reis

Raphael Reis

Foto de: Hernan Capa

Após terminar a etapa de Córdoba em alta, o piloto Raphael Reis volta a disputar corridas pelo TCR South America. O brasiliense se mantém na Argentina, desta vez correndo no Autódromo de Concordia, na província de Entre Ríos. É a primeira vez que o circuito faz parte do calendário da categoria.

Leia também:

Pilotando seu Cupra Leon VZ #77 da W2 Pro GP, Reis venceu a segunda corrida do final de semana no autódromo de Óscar Cabalén, há duas semanas atrás. O brasiliense fez grande corrida, largando da sexta posição e conquistando a vitória.

O final de semana poderia ter sido ainda melhor, mas o piloto sofreu com um furo de pneu nos minutos finais da primeira corrida, onde também estava na luta pelo pódio. Mesmo assim, o pioneiro do conceito TCR se mantém na briga pelo campeonato sul-americano. Contando com a corrida deste final de semana, faltam quatro etapas para o encerramento do TCR South America.

Reis busca seu primeiro título no conceito, para coroar uma trajetória de vanguarda na categoria. O piloto foi responsável pela primeira pole position na história do TCR South America e participou de todas as etapas desde a criação do campeonato, além de representar o Brasil no FIA Motorsport Games por duas vezes, incluindo a medalha de prata na última edição, em Valência.

“É uma pista inédita na categoria e espero que nossa experiência ajude a fazer diferença em Concordia. Vamos trabalhar com atenção desde o primeiro treino livre e tentar outro pódio com minha família W2 Pro GP”, disse Raphael Reis. 

Os treinos livres serão realizados na manhã de sábado, enquanto a qualificação fica para a parte da tarde. As duas corridas serão realizadas no domingo, na parte da manhã e da tarde. O TCR South America terá transmissão de BandSports na TV fechada e no YouTube de Gazeta, Band e dos canais oficiais da categoria.

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior 7ª etapa da TCR South America será em palco inédito, no Autódromo de Concordia

Últimas notícias

Rafael Câmara busca liderança da F2 em estreia no Madring

F2
F2 F2
Monza
Rafael Câmara busca liderança da F2 em estreia no Madring

F3: Pedro Clerot destaca características do circuito desafiador em Madri no encerramento da temporada

F3
F3 F3
Monza
F3: Pedro Clerot destaca características do circuito desafiador em Madri no encerramento da temporada

Raphael Reis chega em alta para etapa do TCR South America em Concordia

TCR South America
TCRS TCR South America
Raphael Reis chega em alta para etapa do TCR South America em Concordia

7ª etapa da TCR South America será em palco inédito, no Autódromo de Concordia

TCR South America
TCRS TCR South America
7ª etapa da TCR South America será em palco inédito, no Autódromo de Concordia