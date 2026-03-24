Raphael Reis defende a liderança do TCR Brasil em Cascavel

O TCR Brasil realiza sua segunda etapa neste fim de semana em Cascavel, em prova conjunta com o TCR South America, e tem Raphael Reis mais uma vez como atração no grid.

O brasiliense do Cupra #77 é o atual líder do campeonato nacional e reassume o cockpit do carro preparado pela equipe W2 Pro GP depois de um fim de semana bastante produtivo no campeonato dos Estados Unidos, onde dividiu o carro com Celso Neto em prova do Michelin Pilot Challenge em Sebring.

A dupla chegou a liderar a corrida e estava em condições de lutar pela vitória quando Neto foi chamado para cumprir um drive through por infração cometida por um dos mecânicos durante o procedimento de pit-stop. Os brasileiros terminaram a corrida em oitavo como consequência.

Agora em Cascavel, o desafio do brasiliense é sustentar a liderança do campeonato, em um dos traçados mais desafiadores da temporada. A pista do Autódromo Zilmar Beux é caracterizada por curvas de alta, retas relativamente curtas e sem freadas fortes. Assim, a despeito de ser um traçado de altíssima velocidade, não é dotado de grandes pontos de ultrapassagem, o que obriga os competidores a trabalhar bem na tomada de tempo e aproveitar as oportunidades que se apresentarem nas corridas.

A programação do fim de semana determina um shakedown e dois treinos livres na sexta-feira. No sábado acontecem a tomada de tempo e a primeira prova de 25 minutos mais uma volta. No domingo está prevista a corrida final, com duração de 30 minutos mais uma volta. As corridas são transmitidas em TV aberta para o Brasil pela TV Gazeta e em TV fechada e streaming pelas plataformas da Band.

“Tivemos boas corridas em Curvelo na abertura do TCR Brasil e saímos na liderança do campeonato. Cascavel é uma pista muito desafiadora e o contorno do Bacião é sempre um atrativo do calendário para todos os pilotos. Nosso ano tem sido positivo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e quero aproveitar esse bom momento para voltar a pontuar bem em Cascavel”, disse Raphael Reis.

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

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