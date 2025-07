O TCR South America fechou em grande estilo o “julho uruguaio” da temporada 2025 com duas corridas quentes neste domingo (27) gelado — temperatura ambiente máxima de meros 12ºC — e de muito vento no Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar.

Batizada como Gran Premio Racing 10W60 Lubrificantes Ancap e comemorativa pelo aniversário de 85 anos da Auvo (Asociación Uruguaya de Volantes), a sexta etapa do calendário consagrou o argentino Leonel Pernía (Honda YPF Racing) e o brasileiro Raphael Reis (W2 ProGP) como vencedores das corridas 1 e 2, respectivamente, em um dia marcado por muitos duelos e rivalidade entre pilotos dos dois países.

A primeira prova da etapa viu Leo Pernía triunfar pela quinta vez no campeonato, em cenário que se desenhou ainda na largada, quando o piloto do Honda Civic Type R FL5 #44 tracionou melhor que o pole position Nelson Piquet Jr. (Squadra Martino) e tomou a dianteira. O brasileiro lutou muito e disputou posição com o companheiro de equipe que, mesmo com o carro mais pesado, sustentou a vantagem e cruzou a linha de chegada na frente. Nelsinho fechou em segundo e fez companhia no pódio com o compatriota e atual campeão, Pedro Cardoso (PMO Racing).

Quente, a Corrida 2 representou o regresso de Raphael Reis ao topo do pódio. O brasiliense largou em segundo lugar, na ordem inversa dos dez primeiros da classificação, superou o uruguaio Carlos Silva (Paladini Racing) e daí em diante construiu uma vitória tranquila e contundente, a segunda do Brasil na temporada. Nas voltas finais, a prova foi palco de uma incisiva batalha roda a roda entre Leo Pernía e Pedro Cardoso, líder e vice-líder da temporada. A segunda posição na corrida ficou com o argentino Juan Ángel Rosso (Paladini Racing). Logo na estreia, o chileno Benjamín Hites (PMO Racing) terminou em terceiro e levantou seu primeiro troféu na categoria. Também foi o primeiro top-3 da temporada com três países diferentes.

Com um terceiro e um quarto lugares em El Pinar nas corridas 1 e 2, respectivamente, Pedro Cardoso terminou a etapa como o maior pontuador, marcando 59 tentos. O feito fez o atual campeão do TCR South America e do TCR Brasil levar para casa o troféu Driver of the Weekend.

Filme se repete

Tal qual em Mercedes, o vencedor da prova que abriu a etapa de El Pinar foi definido na largada. Leonel Pernía pulou na frente de Nelsinho Piquet e assumiu a liderança. Mesmo com o carro mais pesado em razão do lastro (40 kg, contra 20 kg do brasileiro), o argentino conseguiu se segurar na frente e resistiu aos duelos com o companheiro de equipe para vencer pela quinta vez na temporada.

Piquet Jr. marcou seu sexto pódio no ano e terminou logo à frente do compatriota e atual campeão. Pedro Cardoso se manteve em terceiro durante toda a prova e tentou uma manobra de ultrapassagem na curva Gonzalo Rodríguez ao colocar por dentro contra Nelsinho, que sustentou o segundo lugar em El Pinar.

Foi uma prova marcada por várias disputas, sobretudo envolvendo Brasil x Argentina. Além dos duelos entre Nelsinho e Leo Pernía, outro destaque ficou para os embates entre Cardoso e Fabián Yannantuoni, com o uruguaio Juan Manuel Casella se juntando à briga por algumas voltas. Raphael Reis cravou a melhor volta da corrida e finalizou em sexto, atrás de Casella e Yannantuoni. Outro piloto da casa, Joaquín Cafaro, foi o sétimo, seguido por Juan Ángel ‘Colo’ Rosso, Mariano Pernía e Benjamín Hites.

Na Copa Trophy, o triunfo ficou com o argentino Adrián Chiriano, que foi seguido pelo uruguaio Carlos Silva e pela brasileira Maria Nienkötter, a única mulher no grid atual do TCR South America. Enzo Gianfratti abandonou após enfrentar quebra da suspensão durante a prova.

Consolidado na liderança, Leo Pernía ressaltou o trabalho da equipe e rendeu ainda palavras elogiosas a Piquet Jr. “Muito feliz pelo resultado e pela nossa equipe, porém não tanto pelo ritmo do carro. Mas foi fantástico! Quero dar os parabéns a todos da Honda YPF Racing, Squadra Martino, todos os nossos patrocinadores e amigos, que empurram nossa equipe. Estamos em um grande nível. E, claro, quero destacar o Nelsinho: em todas as corridas que fizemos neste ano ele mostrou o grande companheiro de equipe que é”.

Por outro lado, o brasileiro explicou o fator que lhe tirou as chances de triunfar pela primeira vez na categoria. “A largada não foi boa, e infelizmente tivemos muito safety-car, de modo que perdi tempo para lutar pela vitória”.

‘Raphinha’ de volta ao topo

A inversão dos dez primeiros da classificação de sábado posicionou Carlos Silva em primeiro no grid da prova complementar da etapa, lado a lado com Raphael Reis. Pedro Cardoso partiu do oitavo lugar, logo à frente de Nelsinho Piquet e Leonel Pernía.

Reis tomou a dianteira logo na largada de uma corrida que começou quente, com várias disputas e também escapadas na pista ‘gelada’ de El Pinar, com apenas 17ºC de temperatura do asfalto, o que elevou o desafio para os pilotos por conta da dificuldade no aquecimento dos pneus.

Cardoso viveu um grande começo de prova e avançou para o terceiro lugar nas primeiras voltas, trazendo Leo Pernía a reboque, na quarta colocação. Piquet Jr. teve de remar e alcançou a sexta posição pouco antes do acionamento do safety-car após abandono de Joaquín Cafaro.

Nelsinho chegou a andar em quarto e pressionou Cardoso, mas teve um pneu furado nas voltas finais e precisou fazer um pit-stop não previsto. Em contrapartida, Raphael Reis abriu vantagem confortável e pavimentou caminho para vencer pela primeira vez na temporada.

As voltas finais trouxeram a definição do pódio e um feroz duelo entre os dois líderes do campeonato. Pedro Cardoso e Leo Pernía ‘trocaram tinta’ em disputa roda a roda, que teve o argentino levando a pior ao recolher para os boxes, enquanto Cardoso caiu de terceiro para quinto. ‘Colo’ Rosso cruzou a linha de chegada em segundo e Benjamín Hites finalizou em terceiro. Cardoso ainda salvou um quarto lugar após Tiago Pernía ser punido em 5s por conta de incidente de pista com o próprio Pedro durante a prova.

Em seu melhor resultado geral na categoria, Adrián Chiriano foi o sexto e venceu pela segunda no fim de semana na Copa Trophy, enquanto Enzo Gianfratti foi o sétimo para coroar grande trabalho da Porthack Racing para deixar pronto o Honda Civic Type R FK7 #19. Carlos Silva completou o pódio da classe, enquanto Maria Nienkötter foi a décima no geral. Piquet Jr. terminou em 11º e Leo Pernía em 12º.

O argentino, contudo, foi punido com a perda de três posições no grid da próxima corrida da temporada em razão de incidente com Cardoso, tal qual Juan Manuel Casella após disputa com Tiago Pernía.

Raphael Reis destacou a importância do triunfo em El Pinar como um impulso para o que vem por aí na temporada. “Muito feliz com o resultado de hoje. O carro estava excelente. Conseguimos fazer um bom fim de semana. Agora é focar na parte brasileira do campeonato. Poupamos muitos pneus novos nesta etapa, então vamos para o nosso país muito focados para buscar o título. Bom, correr em casa é sempre um privilégio. Então estou feliz de estar voltando para o Brasil”, declarou o brasiliense, agora com oito vitórias e 77 corridas no TCR South America.

Correndo com layout de capacete inspirado em James Hunt, Benjamín Hites fez história e deu ao Chile o primeiro pódio do país na competição continental. “Foi uma corrida louca. Foi uma grande experiência por estar aqui no TCR, conhecer o carro, a categoria. Só posso agradecer aos chilenos por todo o apoio neste fim de semana”, disse.

Campeonato

Depois de seis etapas e 12 corridas disputadas em 2025, a temporada segue com liderança de Leonel Pernía, agora com 406 pontos. ‘El Tanito’ vai para a fase final do campeonato com ‘gordura’ de 85 tentos para Pedro Cardoso, que sustenta o segundo lugar na tabela, enquanto Nelson Piquet Jr. é o terceiro, com 295.

O fim de semana positivo impulsionou Raphael Reis no campeonato. Único a ter feito todas as 77 provas na categoria, o brasiliense chegou à quarta posição e soma 277 tentos, contra 249 de Juan Ángel Rosso. Três brasileiros e dois argentinos no top-5 da “Libertadores do Automobilismo”.

A hora do Brasil

Com a jornada concluída neste domingo em El Pinar, o TCR South America conclui o “julho uruguaio”, iniciado há duas semanas em Mercedes. A partir de agora, todas as atenções concentram-se em solo brasileiro.

A partir de agosto, o campeonato sul-americano vai acelerar para uma sequência de quatro etapas no país, coincidindo com a abertura da terceira temporada da história do TCR Brasil.

O próximo desafio já tem data marcada: entre 15 e 17 de agosto, o Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), receberá a sétima etapa da temporada do TCR South America e a primeira do ano no TCR Brasil, em evento conjunto com a Stock Car Pro Series, que vai acelerar pela quinta etapa válida pelo campeonato de 2025.

TCR South America, temporada 2025

Etapa 6, El Pinar, Uruguai

Corrida 1, resultado final

1º - Leonel Pernía (ARG/Honda YPF Racing/Honda Civic Type R FL5), 17 voltas em 27min44s982

2º - Nelson Piquet Jr. (BRA/Squadra Martino/Honda Civic Type R FL5), a 0s800

3º - Pedro Cardoso (BRA/PMO Racing/Peugeot 308 GTI TCR), a 2s196

4º - Juan Manuel Casella (URU/W2 ProGP/Cupra Leon VZ), a 3s242

5º - Fabián Yannantuoni (ARG/Paladini Racing/Lynk & Co 03 TCR), a 3s528

6º - Raphael Reis (BRA/W2 ProGP/Cupra Leon VZ), a 4s080

7º - Joaquín Cafaro (URU/PMO Racing/Peugeot 308 GTI TCR), a 4s744

8º - Juan Ángel Rosso (ARG/Paladini Racing/Lynk & Co 03 TCR), a 5s466

9º - Mariano Pernía (ARG/Honda YPF Racing/Honda Civic Type R FK7), a 6s993

10º - Benjamín Hites (CHI/PMO Racing/Peugeot 308 GTI TCR), a 7s733

11º - Adrián Chiriano (ARG/Honda YPF Racing/Honda Civic Type R FK7) – T, a 8s859

12º - Carlos Silva (URU/Paladini Racing/Toyota Corolla TCR) – T, a 9s432

13º - Maria Nienkötter (BRA/Cobra Racing/Toyota Corolla TCR) – T, a 10s239

14º - Tomás Fernández (ARG/Paladini Racing/Toyota Corolla TCR) – T, a 4 voltas

Não completaram

Enzo Gianfratti (BRA/Porthack Racing/Honda Civic Type R FK7) – T, a 10 voltas

Tiago Pernía (ARG/Honda YPF Racing/Honda Civic Type R FL5), a 11 voltas

Corrida 2, resultado final

1º - Raphael Reis (BRA/W2 ProGP/Cupra Leon VZ), 21 voltas em 30min25s082

2º - Juan Ángel Rosso (ARG/Paladini Racing/Lynk & Co 03 TCR), a 9s706

3º - Benjamín Hites (CHI/PMO Racing/Peugeot 308 GTI TCR), a 11s799

4º - Pedro Cardoso (BRA/PMO Racing/Peugeot 308 GTI TCR), a 14s445

5º - Tiago Pernía (ARG/Honda YPF Racing/Honda Civic Type R FL5), a 17s802

6º - Adrián Chiriano (ARG/Honda YPF Racing/Honda Civic Type R FK7) – T, a 22s812

7º - Enzo Gianfratti (BRA/Porthack Racing/Honda Civic Type R FK7) – T, a 24s764

8º - Carlos Silva (URU/Paladini Racing/Toyota Corolla TCR) – T, a 27s561

9º - Fabián Yannantuoni (ARG/Paladini Racing/Lynk & Co 03 TCR), a 31s946

10º - Maria Nienkötter (BRA/Cobra Racing/Toyota Corolla TCR) – T, a 32s920

11º - Nelson Piquet Jr. (BRA/Squadra Martino/Honda Civic Type R FL5), a 51s083

12º - Leonel Pernía (ARG/Honda YPF Racing/Honda Civic Type R FL5), a 1 volta

13º - Mariano Pernía (ARG/Honda YPF Racing/Honda Civic Type R FK7), a 4 voltas

Não completaram

Juan Manuel Casella (URU/W2 ProGP/Cupra Leon VZ), a 13 voltas

Joaquín Cafaro (URU/PMO Racing/Peugeot 308 GTI TCR), a 16 voltas

Tomás Fernández (ARG/Paladini Racing/Toyota Corolla TCR) – T, não largou

Classificação do campeonato após seis etapas*

1º Leonel Pernía, 406 pontos

2º Pedro Cardoso, 321

3º Nelson Piquet Jr., 295

4º Raphael Reis, 277

5º Juan Ángel Rosso, 249

6º Fabricio Pezzini, 225

7º Fabián Yannantuoni, 218

8º Tiago Pernía, 185

9º Mariano Pernía, 145

10º Genaro Rasetto, 125

11º Luis Ramírez, 117

12º Adrián Chiriano, 99

13º Maria Nienkötter, 69

14º Enzo Gianfratti, 65

15º Santino Balerini, 52

16º Joaquín Cafaro, 46

17º Benjamín Hites, 38

18º Exequiel Bastidas, 36

19º Juan Manuel Casella, 29

20º Carlos Silva, 20

21º Tomás Fernández, 3

*pontuação extraoficial4

