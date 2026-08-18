Raphael Reis espera virar o jogo fora de casa pelo título do TCR South America
Brasiliense do Cupra #77 cruza fronteira na vice-liderança para 2ª metade do campeonato
Raphael Reis
Foto de: Rafael Ferreira
Depois de lutar pelo título do TCR Brasil até a corrida final e finalizar com o vice-campeonato, Raphael Reis espera manter o bom momento com a equipe W2 Pro GP na segunda metade do TCR South America.
O campeonato sul-americano, que tem o brasiliense como recordista de largadas e sempre teve o #77 na disputa pelo título desde a sua corrida inaugural quando anotou a primeira pole da história, agora abre a jornada fora do território brasileiro.
Serão cinco etapas em pistas da Argentina e Uruguai, começando neste fim de semana no autódromo Oscar Cabalén, em Córdoba.
A pista é conhecida tanto de Rapha Reis quanto da equipe W2 Pro GP, que já conquistou pódios no veloz traçado.
Vice-campeão da mais recente edição do FIA Motorsport Games, Rapha Reis é o vice-líder do TCR South America. Ele acumula 227 pontos e está a 38 do topo da tabela, ocupada no momento pelo atual campeão Leonel Pernía. Em terceiro aparece o também brasiliense Pedro Cardoso, com 194. O top 5 é completado pelos argentinos Nestor Girolami (174) e Camilo Trappa (173).
“Estou bem animado em competir novamente na Argentina e perseguir o título do TCR South America. Estivemos muito perto de vencer o campeonato TCR Brasil e sabemos onde é necessário melhorar para buscar as frações de segundo que nos faltaram. O campeonato agora tem corridas na Argentina e no Uruguai e será interessante acelerar novamente nessas pistas. Cabalén é um circuito rápido e técnico e vamos usar bem a sexta-feira para ter mais um fim de semana consistente em 2026”
O cronograma da etapa determina um shakedown e dois treinos livres nesta sexta-feira, com o sábado dedicado ao treino classificatório. No domingo acontecem as duas corridas, sendo a primeira com 25 minutos mais uma volta e largada às 10:10 e a segundo com início às 13:10 e previsão de meia hora de prova mais uma volta. A TV Gazeta exibe as corridas para o Brasil, bem como a plataforma digital oficial da TCR South America.
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