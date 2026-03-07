Raphael Reis iniciou sua temporada de 2026 com bom desempenho. O piloto da equipe W2 Pro GP abriu os trabalhos da TCR South America com um terceiro lugar no treino classificatório em Curvelo (MG) neste sábado (7). Dessa maneira, larga da oitava colocação com o grid invertido da segunda corrida.

Pioneiro na categoria, ele começa a temporada buscando seu primeiro título após três temporadas seguidas entre os cinco primeiros. Em 2025, disputou pau a pau com Pedro Cardoso o terceiro posto no campeonato, ficando atrás por uma diferença de apenas três pontos.

Raphael Reis fez ótimo início de qualificação e terminou o Q1 liderando o pelotão, com tempo de 1:23.053. E ele seguiu bem no Q2, mas o tempo de 1:22.970 foi suficiente apenas para o terceiro lugar. O piloto brasiliense ficou um décimo atrás do pole em final emocionante do quali.

A corrida 1, com a ordem de largada definida pela qualificação, vale mais pontos que a corrida 2, que ocorre após inversão do grid. As duas corridas terão transmissão da BandSports e da TV Gazeta.

Piloto brasiliense busca primeiro título após três anos no top 5 da categoria. Foto de: Divulgacao

“Estou muito feliz por largar em terceiro, é sempre bom começar o campeonato na parte da frente", disse Raphael Reis após a classificação, projetando bom resultado na prova. "Agora é pensar em uma boa estratégia para as duas corridas, já que é muito importante pontuar em ambas. Estou confiante nessa disputa pela vitória e espero começar a temporada com o pé direito", complementou.

