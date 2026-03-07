Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

TCR South America

Raphael Reis conquista 3º lugar no primeiro quali da TCR South America em Curvelo

Piloto consagrado na categoria com três temporadas consecutivas entre os cinco melhores busca título inédito e começa campeonato entre os ponteiros

Redação Motorsport.com
Publicado:
Raphael Reis na etapa de Curvelo da TCR South America 2026.

Raphael Reis larga em terceiro na corrida principal da TCR South America em Curvelo e em 8º no grid invertido.

Foto de: Divulgacao

Raphael Reis iniciou sua temporada de 2026 com bom desempenho. O piloto da equipe W2 Pro GP abriu os trabalhos da TCR South America com um terceiro lugar no treino classificatório em Curvelo (MG) neste sábado (7). Dessa maneira, larga da oitava colocação com o grid invertido da segunda corrida.

Pioneiro na categoria, ele começa a temporada buscando seu primeiro título após três temporadas seguidas entre os cinco primeiros. Em 2025, disputou pau a pau com Pedro Cardoso o terceiro posto no campeonato, ficando atrás por uma diferença de apenas três pontos.

Leia também:

Raphael Reis fez ótimo início de qualificação e terminou o Q1 liderando o pelotão, com tempo de 1:23.053. E ele seguiu bem no Q2, mas o tempo de 1:22.970 foi suficiente apenas para o terceiro lugar. O piloto brasiliense ficou um décimo atrás do pole em final emocionante do quali.

A corrida 1, com a ordem de largada definida pela qualificação, vale mais pontos que a corrida 2, que ocorre após inversão do grid. As duas corridas terão transmissão da BandSports e da TV Gazeta.

Piloto brasiliense busca primeiro título após três anos no top 5 da categoria.

Piloto brasiliense busca primeiro título após três anos no top 5 da categoria.

Foto de: Divulgacao

“Estou muito feliz por largar em terceiro, é sempre bom começar o campeonato na parte da frente", disse Raphael Reis após a classificação, projetando bom resultado na prova. "Agora é pensar em uma boa estratégia para as duas corridas, já que é muito importante pontuar em ambas. Estou confiante nessa disputa pela vitória e espero começar a temporada com o pé direito", complementou.

RUSSELL POLE, Kimi 2º, Hadjar 3º! Verstappen BATE. BORTOLETO 10º e Hamilton 7º | O grid da AUSTRÁLIA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Raphael Reis abre TCR Brasil com P6 e P2 nos testes de sexta-feira

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Hadjar tem problema na unidade de potência e abandona o GP da Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Hadjar tem problema na unidade de potência e abandona o GP da Austrália

F3: Pedro Clerot faz corrida combativa, fatura top 10 e pontua na Austrália

F3
F3
Albert Park
F3: Pedro Clerot faz corrida combativa, fatura top 10 e pontua na Austrália

Ugo Ugochukwu vence primeira na F3 em prova movimentada na Austrália; Clerot é 8º e Barrichello, 18º

F3
F3
Albert Park
Ugo Ugochukwu vence primeira na F3 em prova movimentada na Austrália; Clerot é 8º e Barrichello, 18º

Últimas notícias

F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália