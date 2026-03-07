Raphael Reis conquista 3º lugar no primeiro quali da TCR South America em Curvelo
Piloto consagrado na categoria com três temporadas consecutivas entre os cinco melhores busca título inédito e começa campeonato entre os ponteiros
Raphael Reis larga em terceiro na corrida principal da TCR South America em Curvelo e em 8º no grid invertido.
Foto de: Divulgacao
Raphael Reis iniciou sua temporada de 2026 com bom desempenho. O piloto da equipe W2 Pro GP abriu os trabalhos da TCR South America com um terceiro lugar no treino classificatório em Curvelo (MG) neste sábado (7). Dessa maneira, larga da oitava colocação com o grid invertido da segunda corrida.
Pioneiro na categoria, ele começa a temporada buscando seu primeiro título após três temporadas seguidas entre os cinco primeiros. Em 2025, disputou pau a pau com Pedro Cardoso o terceiro posto no campeonato, ficando atrás por uma diferença de apenas três pontos.
Raphael Reis fez ótimo início de qualificação e terminou o Q1 liderando o pelotão, com tempo de 1:23.053. E ele seguiu bem no Q2, mas o tempo de 1:22.970 foi suficiente apenas para o terceiro lugar. O piloto brasiliense ficou um décimo atrás do pole em final emocionante do quali.
A corrida 1, com a ordem de largada definida pela qualificação, vale mais pontos que a corrida 2, que ocorre após inversão do grid. As duas corridas terão transmissão da BandSports e da TV Gazeta.
Piloto brasiliense busca primeiro título após três anos no top 5 da categoria.
Foto de: Divulgacao
“Estou muito feliz por largar em terceiro, é sempre bom começar o campeonato na parte da frente", disse Raphael Reis após a classificação, projetando bom resultado na prova. "Agora é pensar em uma boa estratégia para as duas corridas, já que é muito importante pontuar em ambas. Estou confiante nessa disputa pela vitória e espero começar a temporada com o pé direito", complementou.
RUSSELL POLE, Kimi 2º, Hadjar 3º! Verstappen BATE. BORTOLETO 10º e Hamilton 7º | O grid da AUSTRÁLIA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários