Raphael Reis encerrou a disputa da segunda temporada do TCR South America com a terceira posição na classificação geral do campeonato, apenas 54 pontos atrás do campeão, o argentino Fabricio Pezzini, que corre com um Lynk & Co da PMO Motorsport.

O brasiliense encerrou sua participação na categoria em 2022 com um segundo e um quarto lugares na etapa de San Juan, no interior da Argentina.

Com os bons resultados de Pezzini na classificação de sábado, o brasiliense do Cupra Leon #77 da W2 ProGP já entrou nas corridas de domingo sem chances de título.

Por isso, o objetivo era obter os melhores resultados possíveis para encerrar a temporada 2022 da melhor forma possível. Objetivo alcançado com mais um pódio para Raphinha com o segundo lugar na primeira corrida do dia no circuito de Villicum.

Esta foi a temporada de estreia do Cupra Leon da W2 ProGp. Na etapa de abertura do campeonato, no Velocitta, Reis fez a pole position, venceu a corrida 1 e foi terceiro na segunda prova.

Na sequência do campeonato a equipe mostrou velocidade e conquistou mais dois terceiros e um segundo lugar com o campeão de 2018 da Stock Light. Na penúltima etapa, em Buenos Aires, Raphinha venceu a segunda corrida do domingo, a mais longa do dia. Foram, ao todo, seis pódios na temporada.

O foco de Raphael Reis agora muda para o FIA Motorsport Games, os Jogos Mundiais da Federação Mundial de Automobilismo (FIA), espécie de “olimpíadas do automobilismo”, que será disputado entre os dias 28 e 30 de outubro no Circuito Paul Ricard, em Le Castellet, na França.

O brasileiro vai usar o mesmo Cupra Leon com o qual disputou a temporada 2022 do TCR South America no evento e, inclusive, vai levar membros da equipe W2 Pro GP para ajudar no trabalho com o carro.

"Foi uma corrida muito disputada aqui em San Juan. Os três, quatro primeiros colocados tinham ritmos muito parecidos. Tive um pequeno problema na largada, deixei o limitador entrar um pouco. Nesses momentos essas coisas fazem a diferença".

"Acho que fizemos uma boa corrida, uma corrida muito limpa, muito justa. Estávamos todos buscando a vitória, com muita vontade. Mas não deu. Pelo menos terminamos bem o campeonato. Agora o objetivo é o FIA Motorsport Games".

