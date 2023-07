Rivera será o primeiro passo do TCR South America no Uruguai

A quinta etapa do TCR South America Banco BRB será realizada no próximo fim de semana no Autódromo Eduardo P. Cabrera, em Rivera, Uruguai. O evento também contará com as competições do TCR Brasil Banco BRB, do Superturismo e dos Superescarabajos, além do retorno das duas corridas por dia após as duas últimas etapas no formato Endurance com dois pilotos.

Após quatro etapas, o campeonato sul-americano tem o argentino Ignacio Montenegro na liderança, com 185 pontos, seguido pelo brasileiro Raphael Reis com 168 pontos e o uruguaio Juan Manuel Casella com 157 pontos.

Vale ressaltar que esta visita a Rivera será a terceira vez na história da categoria, uma vez que também competiu em 2021 e 2022. No ano passado, o atual vice-campeão, o argentino Juan Ángel Rosso, conquistou as duas vitórias do dia, largando na pole position na primeira corrida e da décima posição na segunda.

Esta etapa também marcará o retorno do campeão ao TCR South America Banco BRB, Fabricio Pezzini. Após ter acompanhado Fabián Yannantuoni em Termas de Rio Hondo e não ter estado presente em Interlagos, o argentino estará de volta com um Audi RS3, que será preparado pela equipe Paladini Racing.

Localizado a noroeste das cidades de Rivera (Uruguai) e Santana do Livramento (Brasil), o circuito de 3080 metros possui 15 curvas, setores rápidos e algumas elevações que o tornam muito atraente para a pilotagem.

O cronograma será dividido em três dias. Na sexta-feira, haverá um shakedown e, no sábado, serão realizados dois treinos livres e a classificação. No domingo, as duas corridas serão realizadas, uma pela manhã e outra ao meio-dia. No Brasil, o público poderá acompanhar o quali pela TCR TV e as corridas pela ESPN e o Star+.

Confira a lista de inscritos do TCR South America para a etapa de Rivera:

W2 Pro GP – CUPRA

#77 Raphael Reis (BRA) B

#28 Galid Osman (BRA) B

Cobra Racing Team – Toyota

#70 Diego Nunes (BRA) B

#10 Adalberto Baptista (BRA) * B

Squadra Martino – Honda

#34 Fabio Casagrande (BRA) * B

#23 Ignacio Montenegro (ARG) B

#15 Enrique Maglione (URU) * B

#60 Juan Manuel Casella (URU) B

PMO Motorsport – Lynk & Co

#8 Rafael Suzuki (BRA) B

#24 Frederick Balbi (URU)

PMO Racing – Peugeot

#7 Juan Pablo Bessone (ARG)

#55 Diego Gutierrez (ARG) *

#37 Guilherme Reischl (BRA) B

TTA – Toyota

#17 Bernardo Llaver (ARG)

#33 Manuel Sapag (ARG)

Scuderia Chiarelli – Hyundai

#43 Pedro Cardoso (BRA) B

Paladini Racing – Toyota/Audi

#1 Fabricio Pezzini (ARG)

#2 Juan Ángel Rosso (ARG) B

#5 Fabián Yannantuoni (ARG) B

* = Copa Trophy

B = TCR Brasil

Confira a programação do TCR South America em Rivera:

Sexta-feira, 21 de julho:

16:05 a 16:25 – Shakedown

Sábado, 22 de julho:

10:10 a 10:40 – Treino Livre 1

12:20 a 12:50 – Treino Livre 2

16:00 a 16:20 – Classificação Q1 (Todos)

16:30 a 16:40 – Classificação Q2 (12 melhores)

Domingo, 23 de julho

09:10 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

12:55 – Corrida 2 (30 minutos + 1 VOLTA)

