A Squadra Martino evolui e se transforma em Honda YPF Racing. A aliança estratégica marca um divisor de águas na história da equipe e projeta um futuro promissor nas categorias TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB.

A partir da temporada 2025, a Honda YPF Racing vai entregar todo seu potencial nas duas categorias, onde colocará à prova a performance do Honda Civic Type R TCR, carro de competição de alto desempenho e reconhecido mundialmente.

A audaciosa aposta da Honda YPF Racing reflete o compromisso da equipe com a excelência e sua busca constante por novos desafios. A combinação entre a experiência e o talento da Squadra Martino somada ao potencial e tecnologia da Honda, além do respaldo de uma marca líder de mercado como a YPF projetam uma temporada 2025 bem-sucedida.

“Estamos muito entusiasmados com esta nova fase", disse Sebastián Martino, Chefe da Equipe Honda YPF Racing. "A aliança com a Honda e a YPF nos permite dar um salto de qualidade e encarar 2025 com objetivos ambiciosos no TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB, duas categorias muito competitivas. Temos uma equipe de pilotos e técnicos de primeira linha e temos certeza que juntos conquistaremos grandes resultados".

