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TCR South America

TCR: Girolami segura L. Pernía e garante vitória na corrida 1 da TCR South America

Argentino leva pressão de líder do campeonato até metros finais da prova; Nelsinho Piquet é melhor brasileiro com P4, enquanto Raphael Reis larga após 10 minutos

Felipe Freitas
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Néstor Girolami

Néstor Girolami

Foto de: Hernan Capa

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Felipe Freitas

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