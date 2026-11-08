TCR: Girolami segura L. Pernía e garante vitória na corrida 1 da TCR South America
Argentino leva pressão de líder do campeonato até metros finais da prova; Nelsinho Piquet é melhor brasileiro com P4, enquanto Raphael Reis larga após 10 minutos
Néstor Girolami
Foto de: Hernan Capa
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Político argentino se reúne com Domenicali no Brasil para tratar de GP na Argentina
F1: Norris e Alonso pedem chuva no GP de São Paulo, e Leclerc vê Ferrari 'fraca' no molhado
F1 - Verstappen assistiu à Premier League durante atraso de quali do GP de SP: "Vi um golaço!"
Porsche Carrera Cup: Muller vence em Interlagos e garante título Overall
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários