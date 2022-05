Carregar reprodutor de áudio

Presidente do Grupo WSC, Marcello Lotti revelou que a era híbrida se aproxima do TCR e apresentou o novo logotipo 'HTCR'.

Através da sua conta oficial no Twitter, Marcello Lotti - o homem por trás dos regulamentos da TCR - anunciou que os "primeiros passos" foram dados para o início de uma nova era híbrida na categoria em direção ao automobilismo eco-sustentável.

Após o lançamento do novo logotipo HTCR -'H' para híbrido-, Lotti disse que "mais novidades virão muito em breve".

O que se espera é que um novo sistema híbrido deva ser instalado nos carros da TCR em um futuro próximo, uma vez que sessões de testes da equipe Romeo Ferraris já estão sendo realizados, apresentando um excelente desempenho.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Marcello Lotti disse: “Primeiros passos para o TCR Híbrido. As primeiras sessões de testes foram concluídas e confirmaram o excelente desempenho já visto na bancada de testes de motores dinâmicos! Um passo importante para #WSCGROUP em direção ao automobilismo eco-sustentável.”

Veja o novo logotipo da categoria revelado por Lotti:

