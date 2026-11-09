O piloto Raphael Reis conseguiu um bom resultado em Rosario, terminando em quarto lugar na última etapa do TCR South America em solo argentino. Mesmo com o bom resultado, o brasiliense está fora da disputa pelo título de 2026.

O motivo aconteceu durante o warm-up, quando um pino da suspensão da roda traseira direita se soltou após o carro #77 passar por cima de uma zebra. Como o dano aconteceu muito próximo do momento da corrida, Reis não conseguiu disputá-la e ficou sem pontuar, enquanto a equipe W2 Pro GP consertava o problema.

Na segunda corrida, com carro consertado, Raphinha largou da terceira posição. Em corrida caótica, com vários incidentes e entradas de safety car, o piloto conseguiu escapar das principais batidas e protagonizou boas disputas no início da prova, tentando manter o lugar no pódio.

Perto do fim, Reis sofreu um toque enquanto tentava proteger a terceira posição. O toque não foi suficiente para girar totalmente seu carro, mas o fez perder a terceira posição, terminando em quarto lugar.

“Foi uma pena não disputar a primeira corrida. Na segunda conseguimos uma boa atuação em uma prova muito disputada e caótica. Vamos lutar por mais pódios na última etapa para terminar a competição em alta”.

O último compromisso de Raphael Reis pelo TCR South America será no circuito de El Pinar, na cidade de Canelones, no Uruguai. A etapa será entre os dias 4 e 6 de dezembro.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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