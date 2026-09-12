TCR South America: Atual campeão, Leonel Pernía faz a pole em Concordia
Categoria sul-americana realiza neste fim de semana a sétima etapa da temporada 2026, sendo a segunda em solo argentino
O TCR South America fechou o sábado em Concordia com a classificação da sétima etapa da temporada 2026. Atual campeão, Leonel Pernía garantiu a pole em dia de domínio argentino, com os pilotos da casa garantindo as duas primeiras filas do grid. Para a corrida 2, com a inversão do top 10, teremos Rapha Reis e Gabryel Romano em primeiro e segundo.
A primeira parte da sessão contou com os 20 pilotos simultaneamente na pista em busca das 12 vagas para a disputa da pole position.
Leonel Pernía foi o mais rápido do Q1 com um tempo de 01min42s687, 0s225 à frente de Tiago Pernía, com Camilo Trappa em terceiro a 0s298, enquanto Nestor Girolami e Juan Ángel Rosso fecharam um top 5 100% argentino. Mais rápido no TL2 de mais cedo, Nelsinho Piquet passou para o Q2 no limitem, em 12º, a 1s177 do tempo de Pernía.
No final, o atual campeão, Leonel Pernía, confirmou o favoritismo com a pole, marcando 01min42s014, tendo Camilo Trappa em segundo, Tiago Pernía em terceiro, a pouco mais de meio segundo, Juan Ángel Rosso em quarto e o uruguaio Joaquín Cafaro quebrando o domínio argentino em quinto.
Para o grid da corrida 2, com a inversão do top 10, teremos uma primeira fila brasileira, com Raphael Reis na pole, seguido de Gabryel Romano, enquanto Fabián Yannantuoni em terceiro.
O TCR South America fecha sua passagem por Concordia no domingo com as duas corridas da sétima etapa. As largadas estão marcadas para 10h10 e 13h10, horário de Brasília, com transmissão ao vivo no canal oficial da categoria no YouTube.
Veja o resultado do quali do TCR South America em Concordia:
|POS
|NR
|piloto
|DIFerença
|melhor volta
|1
|1
|LEONEL PERNIA
|—
|1:42.014
|2
|27
|CAMILO TRAPPA
|0.282
|1:42.296
|3
|85
|TIAGO PERNIA
|0.575
|1:42.589
|4
|16
|JUAN ANGEL ROSSO
|0.644
|1:42.658
|5
|8
|JOAQUIN CAFARO
|0.649
|1:42.663
|6
|29
|NESTOR GIROLAMI
|0.694
|1:42.708
|7
|33
|NELSON PIQUET
|0.898
|1:42.912
|8
|5
|FABIAN YANNANTUONI
|1.060
|1:43.074
|9
|56
|GABRYEL ROMANO
|1.402
|1:43.416
|10
|77
|RAPHAEL REIS
|1.545
|1:43.559
|11
|86
|GABRIEL MOURA
|1.718
|1:43.732
|12
|3
|NICOLAS FUCA
|1.771
|1:43.785
|13
|9
|FABRICIO PEZZINI
|1.314
|1:44.001
|14
|60
|JUAN CASELLA
|1.797
|1:44.484
|15
|19
|ENZO GIANFRATTI
|2.024
|1:44.711
|16
|20
|BRUNO MASSA
|2.548
|1:45.235
|17
|15
|ENRIQUE MAGLIONE
|2.639
|1:45.326
|18
|51
|NICOLAS AMBIADO
|2.643
|1:45.330
|19
|11
|SEBASTIAN QUIRINO
|3.265
|1:45.952
|20
|88
|ADRIAN CHIRIANO
|-
|-
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