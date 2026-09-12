TCR South America: Atual campeão, Leonel Pernía faz a pole em Concordia

O TCR South America fechou o sábado em Concordia com a classificação da sétima etapa da temporada 2026. Atual campeão, Leonel Pernía garantiu a pole em dia de domínio argentino, com os pilotos da casa garantindo as duas primeiras filas do grid. Para a corrida 2, com a inversão do top 10, teremos Rapha Reis e Gabryel Romano em primeiro e segundo.

A primeira parte da sessão contou com os 20 pilotos simultaneamente na pista em busca das 12 vagas para a disputa da pole position.

Leonel Pernía foi o mais rápido do Q1 com um tempo de 01min42s687, 0s225 à frente de Tiago Pernía, com Camilo Trappa em terceiro a 0s298, enquanto Nestor Girolami e Juan Ángel Rosso fecharam um top 5 100% argentino. Mais rápido no TL2 de mais cedo, Nelsinho Piquet passou para o Q2 no limitem, em 12º, a 1s177 do tempo de Pernía.

No final, o atual campeão, Leonel Pernía, confirmou o favoritismo com a pole, marcando 01min42s014, tendo Camilo Trappa em segundo, Tiago Pernía em terceiro, a pouco mais de meio segundo, Juan Ángel Rosso em quarto e o uruguaio Joaquín Cafaro quebrando o domínio argentino em quinto.

Para o grid da corrida 2, com a inversão do top 10, teremos uma primeira fila brasileira, com Raphael Reis na pole, seguido de Gabryel Romano, enquanto Fabián Yannantuoni em terceiro.

O TCR South America fecha sua passagem por Concordia no domingo com as duas corridas da sétima etapa. As largadas estão marcadas para 10h10 e 13h10, horário de Brasília, com transmissão ao vivo no canal oficial da categoria no YouTube.

Veja o resultado do quali do TCR South America em Concordia:

POS NR piloto DIFerença melhor volta 1 1 LEONEL PERNIA — 1:42.014 2 27 CAMILO TRAPPA 0.282 1:42.296 3 85 TIAGO PERNIA 0.575 1:42.589 4 16 JUAN ANGEL ROSSO 0.644 1:42.658 5 8 JOAQUIN CAFARO 0.649 1:42.663 6 29 NESTOR GIROLAMI 0.694 1:42.708 7 33 NELSON PIQUET 0.898 1:42.912 8 5 FABIAN YANNANTUONI 1.060 1:43.074 9 56 GABRYEL ROMANO 1.402 1:43.416 10 77 RAPHAEL REIS 1.545 1:43.559 11 86 GABRIEL MOURA 1.718 1:43.732 12 3 NICOLAS FUCA 1.771 1:43.785 13 9 FABRICIO PEZZINI 1.314 1:44.001 14 60 JUAN CASELLA 1.797 1:44.484 15 19 ENZO GIANFRATTI 2.024 1:44.711 16 20 BRUNO MASSA 2.548 1:45.235 17 15 ENRIQUE MAGLIONE 2.639 1:45.326 18 51 NICOLAS AMBIADO 2.643 1:45.330 19 11 SEBASTIAN QUIRINO 3.265 1:45.952 20 88 ADRIAN CHIRIANO - -

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