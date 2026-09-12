Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Relato de classificação
TCR South America

TCR South America: Atual campeão, Leonel Pernía faz a pole em Concordia

Categoria sul-americana realiza neste fim de semana a sétima etapa da temporada 2026, sendo a segunda em solo argentino

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Leonel Pernía

O TCR South America fechou o sábado em Concordia com a classificação da sétima etapa da temporada 2026. Atual campeão, Leonel Pernía garantiu a pole em dia de domínio argentino, com os pilotos da casa garantindo as duas primeiras filas do grid. Para a corrida 2, com a inversão do top 10, teremos Rapha Reis e Gabryel Romano em primeiro e segundo.

Leia também:

A primeira parte da sessão contou com os 20 pilotos simultaneamente na pista em busca das 12 vagas para a disputa da pole position.

Leonel Pernía foi o mais rápido do Q1 com um tempo de 01min42s687, 0s225 à frente de Tiago Pernía, com Camilo Trappa em terceiro a 0s298, enquanto Nestor Girolami e Juan Ángel Rosso fecharam um top 5 100% argentino. Mais rápido no TL2 de mais cedo, Nelsinho Piquet passou para o Q2 no limitem, em 12º, a 1s177 do tempo de Pernía.

No final, o atual campeão, Leonel Pernía, confirmou o favoritismo com a pole, marcando 01min42s014, tendo Camilo Trappa em segundo, Tiago Pernía em terceiro, a pouco mais de meio segundo, Juan Ángel Rosso em quarto e o uruguaio Joaquín Cafaro quebrando o domínio argentino em quinto.

Para o grid da corrida 2, com a inversão do top 10, teremos uma primeira fila brasileira, com Raphael Reis na pole, seguido de Gabryel Romano, enquanto Fabián Yannantuoni em terceiro.

O TCR South America fecha sua passagem por Concordia no domingo com as duas corridas da sétima etapa. As largadas estão marcadas para 10h10 e 13h10, horário de Brasília, com transmissão ao vivo no canal oficial da categoria no YouTube.

Veja o resultado do quali do TCR South America em Concordia:

POS NR piloto DIFerença melhor volta
1 1 LEONEL PERNIA 1:42.014
2 27 CAMILO TRAPPA 0.282 1:42.296
3 85 TIAGO PERNIA 0.575 1:42.589
4 16 JUAN ANGEL ROSSO 0.644 1:42.658
5 8 JOAQUIN CAFARO 0.649 1:42.663
6 29 NESTOR GIROLAMI 0.694 1:42.708
7 33 NELSON PIQUET 0.898 1:42.912
8 5 FABIAN YANNANTUONI 1.060 1:43.074
9 56 GABRYEL ROMANO 1.402 1:43.416
10 77 RAPHAEL REIS 1.545 1:43.559
11 86 GABRIEL MOURA 1.718 1:43.732
12 3 NICOLAS FUCA 1.771 1:43.785
13 9 FABRICIO PEZZINI 1.314 1:44.001
14 60 JUAN CASELLA 1.797 1:44.484
15 19 ENZO GIANFRATTI 2.024 1:44.711
16 20 BRUNO MASSA 2.548 1:45.235
17 15 ENRIQUE MAGLIONE 2.639 1:45.326
18 51 NICOLAS AMBIADO 2.643 1:45.330
19 11 SEBASTIAN QUIRINO 3.265 1:45.952
20 88 ADRIAN CHIRIANO - -

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior TCR South America: Gerolami e Piquet lideram TLs em Concordia

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo

TCR South America: Gerolami e Piquet lideram TLs em Concordia

TCR South America
TCR South America
TCR South America: Gerolami e Piquet lideram TLs em Concordia

Clerot brilha e vence a primeira na F3 em prova com forte acidente; Ugochukwu e Slater empatam antes da final

F3
F3
Madri
Clerot brilha e vence a primeira na F3 em prova com forte acidente; Ugochukwu e Slater empatam antes da final

Após contratação de Bulega pela VR46, confira como está o grid da MotoGP 2027

MotoGP
MotoGP
Após contratação de Bulega pela VR46, confira como está o grid da MotoGP 2027

Últimas notícias

Clerot destaca importância da largada na conquista da primeira vitória na F3

F3
F3 F3
Madri
Clerot destaca importância da largada na conquista da primeira vitória na F3

TCR South America: Atual campeão, Leonel Pernía faz a pole em Concordia

TCR South America
TCRS TCR South America
TCR South America: Atual campeão, Leonel Pernía faz a pole em Concordia

MotoGP: Como escolha de última hora ajudou Márquez a bater Bezzecchi na sprint

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Como escolha de última hora ajudou Márquez a bater Bezzecchi na sprint

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de GP da Espanha

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de GP da Espanha