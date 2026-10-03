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Relato do treino livre
TCR South America Notícias

TCR South America: Cafaro lidera primeiro treino livre em Posadas

Enzo Gianfratti e Leonel Pernía completaram o top 3 na etapa argentina do campeonato de turismo sul-americano

Redação Motorsport.com
Publicado:
Autódromo Posadas

Autódromo Posadas

Foto de: Divulgacao

O uruguaio Joaquin Cafaro, com o Hyundai Elantra #8 do Uruguay Racing Team, liderou a primeira sessão de treinos livres da etapa de Posadas do TCR South America, cravando volta rápida de 1min34s813.

O editor recomenda:

O brasileiro Enzo Gianfratti, com o CUPRA León VZ #19, e o argentino Leonel Pernía, com o Honda Civic Type R FL5 TCR #1 da Honda Racing, completaram o top 3 da sessão inicial no Autódromo de Misiones, com 1min34s912 e 1min35s254, respectivamente.

Juan Angel Rosso, Raphael Reis, Fabricio Pezzini, Fbian Yannantuoni, Camilo Trappa, Gabryel Romano e Juan Casella completaram o top 10 do TL1 em Posadas.

Resultados do TL1 do TCR South America em Posada

Pos Competitor Diff Laps Best Lap
1 JOAQUIN CAFARO 00.000 7 01:34.813
2 ENZO GIANFRATTI 00.099 9 01:34.912
3 LEONEL PERNIA 00.441 9 01:35.254
4 JUAN ANGEL ROSSO 00.608 10 01:35.421
5 RAPHAEL REIS 00.632 9 01:35.445
6 FABRICIO PEZZINI 00.678 7 01:35.491
7 FABIAN YANNANTUONI 00.680 7 01:35.493
8 CAMILO TRAPPA 00.786 9 01:35.599
9 GABRYEL ROMANO 00.854 8 01:35.667
10 JUAN CASELLA 01.017 10 01:35.830
11 BRUNO MASSA 01.033 8 01:35.846
12 NESTOR GIROLAMI 01.066 6 01:35.879
13 TIAGO PERNIA 01.196 7 01:36.009
14 NICOLAS FUCA 01.321 7 01:36.134
15 ADRIAN CHIRIANO 01.463 8 01:36.276
16 CARLOS OKULOVICH 02.290 8 01:37.103
17 SEBASTIAN QUIRNO 03.596 5 01:38.409
18 ENRIQUE MAGLIONE 00.000 1 00.000
19 GABRIEL MOURA 00.000 0 00.000

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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