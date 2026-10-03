TCR South America: Cafaro lidera primeiro treino livre em Posadas
Enzo Gianfratti e Leonel Pernía completaram o top 3 na etapa argentina do campeonato de turismo sul-americano
Autódromo Posadas
Foto de: Divulgacao
O uruguaio Joaquin Cafaro, com o Hyundai Elantra #8 do Uruguay Racing Team, liderou a primeira sessão de treinos livres da etapa de Posadas do TCR South America, cravando volta rápida de 1min34s813.
O brasileiro Enzo Gianfratti, com o CUPRA León VZ #19, e o argentino Leonel Pernía, com o Honda Civic Type R FL5 TCR #1 da Honda Racing, completaram o top 3 da sessão inicial no Autódromo de Misiones, com 1min34s912 e 1min35s254, respectivamente.
Juan Angel Rosso, Raphael Reis, Fabricio Pezzini, Fbian Yannantuoni, Camilo Trappa, Gabryel Romano e Juan Casella completaram o top 10 do TL1 em Posadas.
Resultados do TL1 do TCR South America em Posada
|Pos
|Competitor
|Diff
|Laps
|Best Lap
|1
|JOAQUIN CAFARO
|00.000
|7
|01:34.813
|2
|ENZO GIANFRATTI
|00.099
|9
|01:34.912
|3
|LEONEL PERNIA
|00.441
|9
|01:35.254
|4
|JUAN ANGEL ROSSO
|00.608
|10
|01:35.421
|5
|RAPHAEL REIS
|00.632
|9
|01:35.445
|6
|FABRICIO PEZZINI
|00.678
|7
|01:35.491
|7
|FABIAN YANNANTUONI
|00.680
|7
|01:35.493
|8
|CAMILO TRAPPA
|00.786
|9
|01:35.599
|9
|GABRYEL ROMANO
|00.854
|8
|01:35.667
|10
|JUAN CASELLA
|01.017
|10
|01:35.830
|11
|BRUNO MASSA
|01.033
|8
|01:35.846
|12
|NESTOR GIROLAMI
|01.066
|6
|01:35.879
|13
|TIAGO PERNIA
|01.196
|7
|01:36.009
|14
|NICOLAS FUCA
|01.321
|7
|01:36.134
|15
|ADRIAN CHIRIANO
|01.463
|8
|01:36.276
|16
|CARLOS OKULOVICH
|02.290
|8
|01:37.103
|17
|SEBASTIAN QUIRNO
|03.596
|5
|01:38.409
|18
|ENRIQUE MAGLIONE
|00.000
|1
|00.000
|19
|GABRIEL MOURA
|00.000
|0
|00.000
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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