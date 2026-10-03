TCR South America: Cafaro lidera primeiro treino livre em Posadas

O uruguaio Joaquin Cafaro, com o Hyundai Elantra #8 do Uruguay Racing Team, liderou a primeira sessão de treinos livres da etapa de Posadas do TCR South America, cravando volta rápida de 1min34s813.

O brasileiro Enzo Gianfratti, com o CUPRA León VZ #19, e o argentino Leonel Pernía, com o Honda Civic Type R FL5 TCR #1 da Honda Racing, completaram o top 3 da sessão inicial no Autódromo de Misiones, com 1min34s912 e 1min35s254, respectivamente.

Juan Angel Rosso, Raphael Reis, Fabricio Pezzini, Fbian Yannantuoni, Camilo Trappa, Gabryel Romano e Juan Casella completaram o top 10 do TL1 em Posadas.

Resultados do TL1 do TCR South America em Posada

Pos Competitor Diff Laps Best Lap 1 JOAQUIN CAFARO 00.000 7 01:34.813 2 ENZO GIANFRATTI 00.099 9 01:34.912 3 LEONEL PERNIA 00.441 9 01:35.254 4 JUAN ANGEL ROSSO 00.608 10 01:35.421 5 RAPHAEL REIS 00.632 9 01:35.445 6 FABRICIO PEZZINI 00.678 7 01:35.491 7 FABIAN YANNANTUONI 00.680 7 01:35.493 8 CAMILO TRAPPA 00.786 9 01:35.599 9 GABRYEL ROMANO 00.854 8 01:35.667 10 JUAN CASELLA 01.017 10 01:35.830 11 BRUNO MASSA 01.033 8 01:35.846 12 NESTOR GIROLAMI 01.066 6 01:35.879 13 TIAGO PERNIA 01.196 7 01:36.009 14 NICOLAS FUCA 01.321 7 01:36.134 15 ADRIAN CHIRIANO 01.463 8 01:36.276 16 CARLOS OKULOVICH 02.290 8 01:37.103 17 SEBASTIAN QUIRNO 03.596 5 01:38.409 18 ENRIQUE MAGLIONE 00.000 1 00.000 19 GABRIEL MOURA 00.000 0 00.000

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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