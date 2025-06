O TCR South America abriu o domingo em Termas de Río Hondo com festa brasileira. Em uma prova gelada, o atual campeão, Pedro Cardoso, aproveitou a largada ruim dos primeiros colocados para saltar à liderança e vencer pela primeira vez em 2025, à frente de Nelsinho Piquet.

A prova trouxe um fator a mais de desafio para os pilotos: o forte frio que atingia a região, com a corrida 1 sendo realizada com uma temperatura de apenas seis graus, criando uma complicação para o aquecimento de pneus.

Nelsinho Piquet largou da pole position, a primeira de um piloto brasileiro na temporada 2025, com o líder Leonel Pernía na segunda posição. Antes mesmo da largada, problemas para Fabrício Pezzini, que foi para os boxes no final da volta de apresentação.

Mas os dois pilotos da primeira fila, ambos com carros Honda, não saíram bem, dando espaço para o pulo do gato do atual campeão, Pedro Cardoso, para a liderança. Ao final da primeira volta, Cardoso liderava com Piquet em segundo e Yannantuoni em terceiro, enquanto Leonel Pernía havia caído para nono.

Com dez minutos de prova transcorridos, Cardoso e Piquet seguiam disputando intensamente a liderança. Isso permitia aos dois abrir uma boa vantagem para Yannantuoni, que tinha Rapha Reis e Thiago Pernía em sua cola, completando o top 5.

Após assumir a terceira posição, Reis passou a se aproximar de Piquet na briga pela segunda colocação, o que permitiu a Cardoso abrir um pouco na frente.

No final, Pedro Cardoso conseguiu se manter na ponta até o fim, para obter sua primeira vitória na temporada de defesa do título. Nelsinho Piquet foi o segundo, enquanto Fabián Yannantuoni conseguiu retomar a terceira posição para fechar o pódio.

O TCR South America fecha a etapa de Termas ainda neste domingo com a segunda corrida, que tem largada marcada para 12h10, com transmissão no canal oficial da categoria no YouTube.

Confira o resultado da corrida 1 do TCR South America em Termas:

1 - Pedro Cardoso

2 - Nelsinho Piquet

3 - Fabián Yannantuoni

4 - Leonel Pernía

5 - Thiago Pernía

6 - Mariano Pernía

7 - Genaro Rasetto

8 - Luiz Ramirez

9 - Exequiel Bastidas

10 - Enzo Gianfrati

11 - Adrián Chirano

12 - Maria Nienkotter

13 - Raphael Reis

