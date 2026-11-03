TCR South America chega a Rosário para a disputa do GP Paladini

O Bradesco TCR South America disputará a penúltima etapa da temporada nos dias 7 e 8 de novembro, no Autódromo Ciudad de Rosario, na Argentina. O GP Paladini voltará a integrar o calendário da categoria sul-americana em um dos circuitos tradicionais do automobilismo argentino, em uma etapa importante para a definição do campeonato.

Também conhecido como Autódromo Juan Manuel Fangio, o circuito de Rosário representa um novo desafio para pilotos e equipes. Com quatro quilômetros de extensão, o traçado reúne diferentes tipos de curvas e retas, oferecendo oportunidades de ultrapassagem ao longo da volta.

O Bradesco TCR South America voltará a contar com mais de 20 carros no grid, com 21 inscritos confirmados para a etapa. Em relação à rodada anterior, a principal novidade será a chegada de dois Peugeot 308 GTI da Uruguay Racing Team, que serão pilotados pelos argentinos Lucas Carabajal (ARG) e Javier Jacobson (ARG).

Leonel Pernía (ARG) chega a Rosário na liderança do campeonato, mas os resultados da última etapa, disputada em Posadas, mudaram o cenário da disputa pelo título. Néstor Girolami (ARG) foi um dos principais destaques da rodada, conquistando duas vitórias consecutivas a bordo do Hyundai Elantra N TCR. Com os resultados, o argentino assumiu a vice-liderança da classificação, 58 pontos atrás de Pernía, e se consolidou como seu principal adversário na reta final da temporada.

Raphael Reis (BRA) ocupa a terceira posição e também segue na disputa pelo título, com uma desvantagem de 63 pontos para o líder. O brasileiro precisa reduzir essa diferença em Rosário para chegar à última etapa do ano com chances de conquistar o campeonato. Tiago Pernía (ARG) aparece em quarto lugar e ainda mantém possibilidades matemáticas, mas depende de um fim de semana favorável e de resultados negativos dos adversários que estão à sua frente.

Na Copa Junior, Camilo Trappa (ARG) lidera a classificação com 145 pontos, seguido por Joaquín Cafaro (URU), que soma 124. Já na Copa Trophy, Adrián Chiriano (ARG) ocupa a primeira posição, com 198 pontos, enquanto Enrique Maglione (URU) aparece em segundo, com 123.

Além das atividades do Bradesco TCR South America, o público poderá acompanhar demonstrações dos Crespi F1 Concept, réplicas de carros de Fórmula 1 desenvolvidas pela família Crespi, na cidade argentina de Balcarce. A programação também contará com atividades do RAS Rosario, a exibição do Valtor, superesportivo artesanal produzido na Argentina, e a presença de fabricantes de automóveis envolvidos oficialmente na categoria.

Na sexta-feira, o GP Paladini será apresentado oficialmente no Aeroporto de Rosário, onde também está prevista uma demonstração de um carro do Bradesco TCR South America na pista de pousos e decolagens.

As atividades de pista começarão no sábado pela manhã, com o shakedown e os treinos livres. A classificação será realizada a partir das 16h. No domingo, as duas corridas estão programadas para começar às 10h13 e às 13h13, respectivamente.

Após a etapa de Rosário, o Bradesco TCR South America encerrará a temporada 2026 nos dias 5 e 6 de dezembro, no Autódromo Víctor Borrat Fabini, em El Pinar, no Uruguai.

Lista de inscritos

W2 Pro GP – CUPRA León VZ

77 – Raphael Reis (BRA)

Cobra Racing Team – Audi RS3 LMS Gen2

86 – Gabriel Moura (BRA) (J)

G Racing Motorsport – CUPRA León VZ

19 – Enzo Gianfratti (BRA)

20 – Bruno Massa (BRA) (J)

Honda Racing – Honda Civic Type R FL5 TCR

33 – Nelson Piquet Jr. (BRA)

85 – Tiago Pernía (ARG)

1 – Leonel Pernía (ARG)

88 – Adrián Chiriano (ARG) (T)

Paladini Racing – Lynk & Co. 03 TCR

16 – Juan Ángel Rosso (ARG)

5 – Fabián Yannantuoni (ARG)

3 – Nicolás Fuca (ARG) (J)

9 – Fabricio Pezzini (ARG)

Hyundai MSA – Hyundai Elantra N TCR

56 – Gabryel Romano (BRA) (J)

27 – Camilo Trappa (ARG) (J)

29 – Néstor Girolami (ARG)

Uruguay Racing Team – CUPRA León VZ / Hyundai Elantra N TCR / Audi RS3 LMS Gen2

60 – Juan Manuel Casella (URU)

8 – Joaquín Cafaro (URU) (J)

15 – Enrique Maglione (URU)

Scuderia URT – Peugeot 308 GTI TCR

11 – Sebastián Quirno (ARG) (T)

81 – Lucas Carabajal (ARG)

13 – Javier Jacobson (ARG) (T)

(T) Copa Trophy

(J) Copa Junior

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