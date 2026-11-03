TCR South America chega a Rosário para a disputa do GP Paladini
Penúltima etapa de 2026 acontece neste fim de semana, dias 7 e 8 de novembro, na Argentina, com 21 carros no grid e disputa pelo título ainda em aberto
O Bradesco TCR South America disputará a penúltima etapa da temporada nos dias 7 e 8 de novembro, no Autódromo Ciudad de Rosario, na Argentina. O GP Paladini voltará a integrar o calendário da categoria sul-americana em um dos circuitos tradicionais do automobilismo argentino, em uma etapa importante para a definição do campeonato.
Também conhecido como Autódromo Juan Manuel Fangio, o circuito de Rosário representa um novo desafio para pilotos e equipes. Com quatro quilômetros de extensão, o traçado reúne diferentes tipos de curvas e retas, oferecendo oportunidades de ultrapassagem ao longo da volta.
O Bradesco TCR South America voltará a contar com mais de 20 carros no grid, com 21 inscritos confirmados para a etapa. Em relação à rodada anterior, a principal novidade será a chegada de dois Peugeot 308 GTI da Uruguay Racing Team, que serão pilotados pelos argentinos Lucas Carabajal (ARG) e Javier Jacobson (ARG).
Leonel Pernía (ARG) chega a Rosário na liderança do campeonato, mas os resultados da última etapa, disputada em Posadas, mudaram o cenário da disputa pelo título. Néstor Girolami (ARG) foi um dos principais destaques da rodada, conquistando duas vitórias consecutivas a bordo do Hyundai Elantra N TCR. Com os resultados, o argentino assumiu a vice-liderança da classificação, 58 pontos atrás de Pernía, e se consolidou como seu principal adversário na reta final da temporada.
Raphael Reis (BRA) ocupa a terceira posição e também segue na disputa pelo título, com uma desvantagem de 63 pontos para o líder. O brasileiro precisa reduzir essa diferença em Rosário para chegar à última etapa do ano com chances de conquistar o campeonato. Tiago Pernía (ARG) aparece em quarto lugar e ainda mantém possibilidades matemáticas, mas depende de um fim de semana favorável e de resultados negativos dos adversários que estão à sua frente.
Na Copa Junior, Camilo Trappa (ARG) lidera a classificação com 145 pontos, seguido por Joaquín Cafaro (URU), que soma 124. Já na Copa Trophy, Adrián Chiriano (ARG) ocupa a primeira posição, com 198 pontos, enquanto Enrique Maglione (URU) aparece em segundo, com 123.
Além das atividades do Bradesco TCR South America, o público poderá acompanhar demonstrações dos Crespi F1 Concept, réplicas de carros de Fórmula 1 desenvolvidas pela família Crespi, na cidade argentina de Balcarce. A programação também contará com atividades do RAS Rosario, a exibição do Valtor, superesportivo artesanal produzido na Argentina, e a presença de fabricantes de automóveis envolvidos oficialmente na categoria.
Na sexta-feira, o GP Paladini será apresentado oficialmente no Aeroporto de Rosário, onde também está prevista uma demonstração de um carro do Bradesco TCR South America na pista de pousos e decolagens.
As atividades de pista começarão no sábado pela manhã, com o shakedown e os treinos livres. A classificação será realizada a partir das 16h. No domingo, as duas corridas estão programadas para começar às 10h13 e às 13h13, respectivamente.
Após a etapa de Rosário, o Bradesco TCR South America encerrará a temporada 2026 nos dias 5 e 6 de dezembro, no Autódromo Víctor Borrat Fabini, em El Pinar, no Uruguai.
Lista de inscritos
W2 Pro GP – CUPRA León VZ
77 – Raphael Reis (BRA)
Cobra Racing Team – Audi RS3 LMS Gen2
86 – Gabriel Moura (BRA) (J)
G Racing Motorsport – CUPRA León VZ
19 – Enzo Gianfratti (BRA)
20 – Bruno Massa (BRA) (J)
Honda Racing – Honda Civic Type R FL5 TCR
33 – Nelson Piquet Jr. (BRA)
85 – Tiago Pernía (ARG)
1 – Leonel Pernía (ARG)
88 – Adrián Chiriano (ARG) (T)
Paladini Racing – Lynk & Co. 03 TCR
16 – Juan Ángel Rosso (ARG)
5 – Fabián Yannantuoni (ARG)
3 – Nicolás Fuca (ARG) (J)
9 – Fabricio Pezzini (ARG)
Hyundai MSA – Hyundai Elantra N TCR
56 – Gabryel Romano (BRA) (J)
27 – Camilo Trappa (ARG) (J)
29 – Néstor Girolami (ARG)
Uruguay Racing Team – CUPRA León VZ / Hyundai Elantra N TCR / Audi RS3 LMS Gen2
60 – Juan Manuel Casella (URU)
8 – Joaquín Cafaro (URU) (J)
15 – Enrique Maglione (URU)
Scuderia URT – Peugeot 308 GTI TCR
11 – Sebastián Quirno (ARG) (T)
81 – Lucas Carabajal (ARG)
13 – Javier Jacobson (ARG) (T)
(T) Copa Trophy
(J) Copa Junior
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