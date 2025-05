O TCR South America retoma as atividades da temporada 2025 neste fim de semana, visitando o circuito de Termas de Río Hondo para encerrar o 'giro argentino' do campeonato.

No modelo atual, o calendário do TCR SA é formado por dez etapas, sendo quatro na Argentina, quatro no Brasil e dois no Uruguai. Brasil e Argentina se revezam anualmente como abertura e encerramento do calendário. Em 2025, as atividades abrem em terras hermanas antes da passagem pelo Uruguai e o fechamento em casa.

O argentino Leonel Pernía lidera o campeonato com 219 pontos, tendo uma boa vantagem para o atual campeão, Pedro Cardoso, que tem 176. Rapha Reis é o terceiro, com 144, enquanto Juan Ángel Rosso (141) e Fabrício Pezzini (140) fecham o top 5.

Confira a programação do TCR South America:

Sessão Dia Horário Transmissão Shakedown Sábado 09h00 - Treino Livre 1 Sábado 10h00 - Treino Livre 2 Sábado 13h25 - Classificação Sábado 16h05 Canal da Categoria no YouTube e Bandsports Corrida 1 Domingo 09h10 Canal da Categoria no YouTube e Bandsports Corrida 2 Domingo 12h40 Canal da Categoria no YouTube e Bandsports

