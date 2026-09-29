TCR South America: Confira horários e como assistir à etapa de Posadas
Categoria sul-americana realiza a antepenúltima etapa da temporada 2026, em sua terceira data em solo argentino
O TCR South America volta a acelerar neste fim de semana. A categoria realiza a antepenúltima etapa da temporada 2026, sendo a terceira data em solo argentino, em Posadas.
Confira os horários do TCR South America:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sábado
|
10h35
|-
|Treino Livre 2
|Sábado
|14h00
|-
|Classificação
|Sábado
|16h05
|
BandSports, Canal TV Gazeta no YouTube, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube, BandPlay
|Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)
|Domingo
|10h10
|
TV Gazeta, BandSports, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, BandPlay e Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)
|Domingo
|13h10
|
TV Gazeta, BandSports, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, BandPlay e Canal Esporte na Band no YouTube
Leonel Pernía segue na liderança do campeonato, com 398 pontos, enquanto o brasileiro Raphael Reis é o segundo, com 330. Nestor Girolami vem na sequência, com 292, com Juan Ángel Rosso é o quarto com 261 e Tiago Pernía fecha o top 5 com 253.
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