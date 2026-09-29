TCR South America: Confira horários e como assistir à etapa de Posadas

O TCR South America volta a acelerar neste fim de semana. A categoria realiza a antepenúltima etapa da temporada 2026, sendo a terceira data em solo argentino, em Posadas.

Confira os horários do TCR South America:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado 10h35 - Treino Livre 2 Sábado 14h00 - Classificação Sábado 16h05 BandSports, Canal TV Gazeta no YouTube, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube, BandPlay Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Domingo 10h10 TV Gazeta, BandSports, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, BandPlay e Canal Esporte na Band no YouTube Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) Domingo 13h10 TV Gazeta, BandSports, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, BandPlay e Canal Esporte na Band no YouTube

Leonel Pernía segue na liderança do campeonato, com 398 pontos, enquanto o brasileiro Raphael Reis é o segundo, com 330. Nestor Girolami vem na sequência, com 292, com Juan Ángel Rosso é o quarto com 261 e Tiago Pernía fecha o top 5 com 253.

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