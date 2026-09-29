Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

TCR South America

TCR South America: Confira horários e como assistir à etapa de Posadas

Categoria sul-americana realiza a antepenúltima etapa da temporada 2026, em sua terceira data em solo argentino

Redação Motorsport.com
Editado:
Raphael Reis

O TCR South America volta a acelerar neste fim de semana. A categoria realiza a antepenúltima etapa da temporada 2026, sendo a terceira data em solo argentino, em Posadas.

Leia também:

Confira os horários do TCR South America:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sábado

10h35

 -
Treino Livre 2 Sábado 14h00 -
Classificação Sábado 16h05

BandSports, Canal TV Gazeta no YouTube, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube, BandPlay
Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Domingo 10h10

TV Gazeta, BandSports, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, BandPlay e Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) Domingo 13h10

TV Gazeta, BandSports, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, BandPlay e Canal Esporte na Band no YouTube

Leonel Pernía segue na liderança do campeonato, com 398 pontos, enquanto o brasileiro Raphael Reis é o segundo, com 330. Nestor Girolami vem na sequência, com 292, com Juan Ángel Rosso é o quarto com 261 e Tiago Pernía fecha o top 5 com 253.

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Com vitória e P3 em Concordia, Raphael Reis segue na vice-liderança do TCR South America

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

Rafa Câmara: "Acredito que estou pronto" para a F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Rafa Câmara: "Acredito que estou pronto" para a F1

F1: Bortoleto aposta em pacote da Audi para buscar pontos no GP do Bahrein na Malásia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Bortoleto aposta em pacote da Audi para buscar pontos no GP do Bahrein na Malásia

Após renovações de Stroll e Alonso, veja como está o grid da F1 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
Após renovações de Stroll e Alonso, veja como está o grid da F1 2027

Últimas notícias

Posadas recebe TCR South America para a 100ª corrida da história da categoria

TCR South America
TCRS TCR South America
Posadas recebe TCR South America para a 100ª corrida da história da categoria

Leonardo Sanchez e Diego Nunes disputam etapa de Brasília da Porsche Cup Endurance em busca da primeira vitória

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Brasília - Endurance
Leonardo Sanchez e Diego Nunes disputam etapa de Brasília da Porsche Cup Endurance em busca da primeira vitória

Com etapa endurance, Brasília é o 15º circuito da história da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Brasília - Endurance
Com etapa endurance, Brasília é o 15º circuito da história da Porsche Cup Brasil

TCR South America: Confira horários e como assistir à etapa de Posadas

TCR South America
TCRS TCR South America
TCR South America: Confira horários e como assistir à etapa de Posadas