TCR South America: Confira horários e como assistir à etapa de Rosario
Categoria sul-americana realiza a penúltima etapa da temporada 2026, em sua quarta data em solo argentino
Leonel Pernia, TCR SOUTH AMERICA, MERCEDES 1
Foto de: Divulgacao
O TCR South America segue acelerando e, neste fim de semana, a "Libertadores do Automobilismo" retorna à Argentina, correndo em Rosario para a penúltima etapa da temporada 2026.
Confira os horários do TCR South America:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sábado
|
10h30
|-
|Treino Livre 2
|Sábado
|13h30
|-
|Classificação
|Sábado
|16h00
|
BandSports, Canal TV Gazeta no YouTube, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube, BandPlay
|Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)
|Domingo
|10h10
|
TV Gazeta, BandSports, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, BandPlay e Canal Esporte na Band no YouTube
|Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)
|Domingo
|13h10
|
TV Gazeta, BandSports, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, BandPlay e Canal Esporte na Band no YouTube
Leonel Pernía segue em busca do bicampeonato e está bem próximo disso, com 435 pontos contra 377 de seu rival mais próximo, o também argentino Nestor Girolami. Rapha Reis é o melhor colocado entre os brasileiros em terceiro, com 372. Tiago Pernía é o quarto com 304, enquanto Juan Ángel Rosso fecha o top 5 com 268.
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