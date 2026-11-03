TCR South America: Confira horários e como assistir à etapa de Rosario

O TCR South America segue acelerando e, neste fim de semana, a "Libertadores do Automobilismo" retorna à Argentina, correndo em Rosario para a penúltima etapa da temporada 2026.

Confira os horários do TCR South America:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado 10h30 - Treino Livre 2 Sábado 13h30 - Classificação Sábado 16h00 BandSports, Canal TV Gazeta no YouTube, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube, BandPlay Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Domingo 10h10 TV Gazeta, BandSports, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, BandPlay e Canal Esporte na Band no YouTube Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) Domingo 13h10 TV Gazeta, BandSports, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, BandPlay e Canal Esporte na Band no YouTube

Leonel Pernía segue em busca do bicampeonato e está bem próximo disso, com 435 pontos contra 377 de seu rival mais próximo, o também argentino Nestor Girolami. Rapha Reis é o melhor colocado entre os brasileiros em terceiro, com 372. Tiago Pernía é o quarto com 304, enquanto Juan Ángel Rosso fecha o top 5 com 268.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!