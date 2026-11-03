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TCR South America

TCR South America: Confira horários e como assistir à etapa de Rosario

Categoria sul-americana realiza a penúltima etapa da temporada 2026, em sua quarta data em solo argentino

Redação Motorsport.com
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Leonel Pernia, TCR SOUTH AMERICA, MERCEDES 1

Leonel Pernia, TCR SOUTH AMERICA, MERCEDES 1

Foto de: Divulgacao

O TCR South America segue acelerando e, neste fim de semana, a "Libertadores do Automobilismo" retorna à Argentina, correndo em Rosario para a penúltima etapa da temporada 2026.

Leia também:

Confira os horários do TCR South America:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sábado

10h30

 -
Treino Livre 2 Sábado 13h30 -
Classificação Sábado 16h00

BandSports, Canal TV Gazeta no YouTube, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, Canal Esporte na Band no YouTube, BandPlay
Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Domingo 10h10

TV Gazeta, BandSports, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, BandPlay e Canal Esporte na Band no YouTube
Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) Domingo 13h10

TV Gazeta, BandSports, Canal Gazeta Esportiva no YouTube, BandPlay e Canal Esporte na Band no YouTube

Leonel Pernía segue em busca do bicampeonato e está bem próximo disso, com 435 pontos contra 377 de seu rival mais próximo, o também argentino Nestor Girolami. Rapha Reis é o melhor colocado entre os brasileiros em terceiro, com 372. Tiago Pernía é o quarto com 304, enquanto Juan Ángel Rosso fecha o top 5 com 268.

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