A estrutura do TCR South America já está pronta no Velocitta e os carros começam as atividades de pista na manhã de sábado (02), em um dia agitado no interior paulista.

Com shakedown previsto para as primeiras horas da manhã, a categoria ainda tem duas sessões de treinos livres antes dos treinos classificatórios. As duas corridas da etapa acontecerão no domingo.

O certame de 2022, além de estrear em uma pista inédita para a categoria, também traz novos carros e pilotos para o grid. Entre os bólidos, as grandes novidades estão nos Cupra TCR que a equipe campeã de 2021, a W2 Pro GP trouxe da Inglaterra, além dos Peugeot e Lynk & CO, preparados pelas equipes PMO Racing e PMO Motorsport respectivamente, que participam da temporada completa pela primeira vez. Já entre os pilotos, o grande destaque é a chegada da primeira mulher a acelerar na categoria. Bia Figueiredo retoma sua carreira nas pistas após mais de dois anos sem competir uma temporada completa por conta das duas gestações.

O TCR South America terá oito etapas em sua segunda temporada, passando por pistas de Brasil, Uruguai e Argentina.

CRONOGRAMA – ETAPA 1 – Velocitta

Sábado, 2 de abril

08:00 – 08:20 – Shakedown

10:40 – 11:10 – Treino livre 1

13:10 – 13:40 – Treino livre 2

15:10 – Quali 1

15:40 – Quali 2

Domingo, 3 de abril

08:43 Corrida 1 - Abertura de boxes

08:58 Corrida 1 - Fechamento de boxes

09:03 Corrida 1 - Placa de 5 minutos

09:08 Corrida 1 – Volta de apresentação

09:10 Corrida 1 – Largada/16 voltas ou 25 minutos

09:33 Corrida 1 – Final

09:37 Corrida 1 – Pódio

10:45 Corrida 2 – Abertura de boxes

10:55 Corrida 2 – Fechamento de boxes

11:00 Corrida 2 – Placa de 5 minutos

11:05 Corrida 2 – Volta de apresentação

11:10 Corrida 2 – Largada/19 voltas ou 30 minutos

11:42 Corrida 2 – Chegada

11:45 Corrida 2 – Pódio

LISTA DE INSCRITOS

W2 Pro GP

#77 Raphael Reis – Cupra

#61 Antonio Junqueira* – Cupra

Cobra Racing Team

#10 Adalberto Baptista* – Audi RS3

#3 Bia Figueiredo – Audi RS3

#37 Guilherme Reischl* – Audi RS3

Crown Racing

#22 Gabriel Lusquiños – Honda Civic

#44 Alessandro Marchini* – Honda Civic

PMO Racing

#87 Franco Farina – Peugeot 308 TCR

#13 Pablo Otero* – Peugeot 308 TCR

PMO Motorsport

#7 Fabricio Pezzini – Lynk & Co

#33 Manuel Sapag – Lynk & Co

Squadra Martino

#26 Juan Angel Rosso – Honda Civic

#34 Fabio Casagrande* – Honda Civic

CJ Scuderia

#35 Pedro Aizza – Hyundai Elantra

Prop Car Racing

#84 Fernando Croce – Alfa Romeo Giulietta



*Classe Trophy



TV – TCR SOUTH AMERICA – ETAPA 1



Sábado 2 de abril 2022

15:00 – Quali ao vivo no TCR TV e Youtube TCR South America

Domingo 3 de abril 2022

09:00 – Carrera 1 ao vivo no ESPN 4 (Brasil), Tyc Sports (Argentina/Região) e TCR TV (Região).

11:00 – Carrera 2 ao vivo no ESPN 4 (Brasil) e TCR TV (Região). 12:45 Carrera 2 en diferido no Tyc Sports (Argentina/Região)

