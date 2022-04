Carregar reprodutor de áudio

Após bons resultados na estreia do TCR South America no Velocitta, o piloto Gabriel Lusquiños terá o reforço de um velho conhecido para a segunda etapa, em formato de Endurance: Vitor Genz. Os dois formam dupla para competir em Interlagos, no dia 1º de maio.

Genz construiu a carreira dentro da Stock Car, com 24 anos de experiência nas pistas. Hoje, trabalha auxiliando pilotos na adaptação à modalidade e compete em outras categorias, como Endurance Brasil e Porsche Cup. O piloto é campeão brasileiro de Mini Challenge, tetracampeão gaúcho de Marcas e Pilotos e quatro vezes vencedor das 12 horas de Tarumã.

A parceria já vem de longa data: Genz trabalhou com Lusquiños na Stock Light de 2019 e destaca o rápido entrosamento entre os dois.

“O Gabriel sempre teve a velocidade, o instinto de acelerar. Nesse período conseguimos evoluir a parte técnica, da estratégia, para ultrapassagens e outras tomadas de decisão", disse Genz.

Lusquiños terminou a primeira etapa do TCR South America no 4º lugar, com 48 pontos. O resultado trouxe confiança em crescer na competição a partir da parceria com Genz.

“É um piloto com muita experiência e que entende como poucos dessa modalidade. Tenho certeza de que conquistaremos boas coisas juntos”, disse o carioca.

VÍDEO: Rosberg critica Hamilton após resultado em Ímola

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #175 - Como explicar desempenho constrangedor de Hamilton em Ímola?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: