TCR South America: Gerolami e Piquet lideram TLs em Concordia

O TCR South America iniciou neste sábado as atividades da etapa de Concordia, a sétima de dez da temporada 2026. E nos primeiros treinos livres do autódromo, que faz sua estreia no calendário da categoria, lideranças para Nestor Girolami e Nelsinho Piquet.

Na primeira sessão, Girolami, que havia liderado o shakedown da sexta-feira, terminou na frente com um tempo de 01min43s155, 0s167 à frente de Nelsinho Piquet, com Camilo Trappa em terceiro, enquanto Tiago e Leonel Pernía fecharam o top 5.

Já no segundo treino livre, foi Nelsinho quem terminou à frente, com um tempo de 01min42s639, 0s195 à frente de Trappa, com Leonel Pernía em terceiro, Girolami em quarto e Tiago Pernía em quinto, mostrando que estes são os pilotos que se adaptaram mais rapidamente ao traçado argentino.

O TCR South America realiza ainda neste sábado a classificação da etapa de Concordia, a partir das 16h, horário de Brasília, com transmissão no canal da categoria no YouTube.

Resultado do TL1 do TCR South America em Concordia:

POS NR piloto diferença melhor volta 1 29 NESTOR GIROLAMI - 01:43.155 2 33 NELSON PIQUET 00.167 01:43.322 3 27 CAMILO TRAPPA 00.391 01:43.546 4 85 TIAGO PERNIA 00.421 01:43.576 5 1 LEONEL PERNIA 00.578 01:43.733 6 8 JOAQUIN CAFARO 01.176 01:44.331 7 56 GABRYEL ROMANO 01.207 01:44.362 8 77 RAPHAEL REIS 01.248 01:44.403 9 60 JUAN CASELLA 01.263 01:44.418 10 16 JUAN ANGEL ROSSO 01.506 01:44.661 11 86 GABRIEL MOURA 01.766 01:44.921 12 5 FABIAN YANNANTUONI 01.957 01:45.112 13 19 ENZO GIANFRATTI 02.077 01:45.232 14 3 NICOLAS FUCA 02.092 01:45.247 15 9 FABRICIO PEZZINI 02.107 01:45.262 16 51 NICOLAS AMBIADO 02.486 01:45.641 17 88 ADRIAN CHIRIANO 02.559 01:45.714 18 15 ENRIQUE MAGLIONE 03.037 01:46.192 19 20 BRUNO MASSA 03.216 01:46.371 20 11 SEBASTIAN QUIRNO 04.660 01:47.815

Resultado do TL2 do TCR South America em Concordia:

POS NR piloto DIFerença melhor volta 1 33 NELSON PIQUET - 01:42.739 2 27 CAMILO TRAPPA 00.195 01:42.934 3 1 LEONEL PERNIA 00.341 01:43.080 4 29 NESTOR GIROLAMI 00.352 01:43.091 5 85 TIAGO PERNIA 00.589 01:43.328 6 77 RAPHAEL REIS 00.994 01:43.733 7 8 JOAQUIN CAFARO 01.041 01:43.780 8 9 FABRICIO PEZZINI 01.079 01:43.818 9 5 FABIAN YANNANTUONI 01.143 01:43.882 10 86 GABRIEL MOURA 01.498 01:44.237 11 3 NICOLAS FUCA 01.564 01:44.303 12 88 ADRIAN CHIRIANO 01.782 01:44.521 13 60 JUAN CASELLA 01.852 01:44.591 14 16 JUAN ANGEL ROSSO 01.909 01:44.648 15 19 ENZO GIANFRATTI 02.222 01:44.961 16 51 NICOLAS AMBIADO 02.247 01:44.986 17 15 ENRIQUE MAGLIONE 02.352 01:45.091 18 56 GABRYEL ROMANO 02.519 01:45.258 19 20 BRUNO MASSA 03.136 01:45.875 20 11 SEBASTIAN QUIRNO 03.610 01:46.349

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