TCR South America: Gerolami e Piquet lideram TLs em Concordia
Categoria sul-americana realiza a sétima etapa da temporada 2026, sendo a segunda em solo argentino
O TCR South America iniciou neste sábado as atividades da etapa de Concordia, a sétima de dez da temporada 2026. E nos primeiros treinos livres do autódromo, que faz sua estreia no calendário da categoria, lideranças para Nestor Girolami e Nelsinho Piquet.
Resultado do TL1 do TCR South America em Concordia:
|POS
|NR
|piloto
|diferença
|melhor volta
|1
|29
|NESTOR GIROLAMI
|-
|01:43.155
|2
|33
|NELSON PIQUET
|00.167
|01:43.322
|3
|27
|CAMILO TRAPPA
|00.391
|01:43.546
|4
|85
|TIAGO PERNIA
|00.421
|01:43.576
|5
|1
|LEONEL PERNIA
|00.578
|01:43.733
|6
|8
|JOAQUIN CAFARO
|01.176
|01:44.331
|7
|56
|GABRYEL ROMANO
|01.207
|01:44.362
|8
|77
|RAPHAEL REIS
|01.248
|01:44.403
|9
|60
|JUAN CASELLA
|01.263
|01:44.418
|10
|16
|JUAN ANGEL ROSSO
|01.506
|01:44.661
|11
|86
|GABRIEL MOURA
|01.766
|01:44.921
|12
|5
|FABIAN YANNANTUONI
|01.957
|01:45.112
|13
|19
|ENZO GIANFRATTI
|02.077
|01:45.232
|14
|3
|NICOLAS FUCA
|02.092
|01:45.247
|15
|9
|FABRICIO PEZZINI
|02.107
|01:45.262
|16
|51
|NICOLAS AMBIADO
|02.486
|01:45.641
|17
|88
|ADRIAN CHIRIANO
|02.559
|01:45.714
|18
|15
|ENRIQUE MAGLIONE
|03.037
|01:46.192
|19
|20
|BRUNO MASSA
|03.216
|01:46.371
|20
|11
|SEBASTIAN QUIRNO
|04.660
|01:47.815
Resultado do TL2 do TCR South America em Concordia:
|POS
|NR
|piloto
|DIFerença
|melhor volta
|1
|33
|NELSON PIQUET
|-
|01:42.739
|2
|27
|CAMILO TRAPPA
|00.195
|01:42.934
|3
|1
|LEONEL PERNIA
|00.341
|01:43.080
|4
|29
|NESTOR GIROLAMI
|00.352
|01:43.091
|5
|85
|TIAGO PERNIA
|00.589
|01:43.328
|6
|77
|RAPHAEL REIS
|00.994
|01:43.733
|7
|8
|JOAQUIN CAFARO
|01.041
|01:43.780
|8
|9
|FABRICIO PEZZINI
|01.079
|01:43.818
|9
|5
|FABIAN YANNANTUONI
|01.143
|01:43.882
|10
|86
|GABRIEL MOURA
|01.498
|01:44.237
|11
|3
|NICOLAS FUCA
|01.564
|01:44.303
|12
|88
|ADRIAN CHIRIANO
|01.782
|01:44.521
|13
|60
|JUAN CASELLA
|01.852
|01:44.591
|14
|16
|JUAN ANGEL ROSSO
|01.909
|01:44.648
|15
|19
|ENZO GIANFRATTI
|02.222
|01:44.961
|16
|51
|NICOLAS AMBIADO
|02.247
|01:44.986
|17
|15
|ENRIQUE MAGLIONE
|02.352
|01:45.091
|18
|56
|GABRYEL ROMANO
|02.519
|01:45.258
|19
|20
|BRUNO MASSA
|03.136
|01:45.875
|20
|11
|SEBASTIAN QUIRNO
|03.610
|01:46.349
KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?
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