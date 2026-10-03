TCR South America: Girolami comanda segundo treino livre em Posadas
Camilo Trappa e Joaquin Cafaro completaram o top 3 da segunda sessão da etapa argentina
Nestor Girolami
Foto de: Hernan Capa
Nestor Girolami, com o Hyundai Elantra N TCR #29 da Hyundai MSA, foi o mais rápido do segundo treino livre da etapa de Posadas do TCR South America, cravando volta de 1min34s552.
Camilo Trappa, também Hyundai MSA e com o Elantra #27, e Joaquin Cafaro, também de Elantra, mas o #9 da Uruguay Racing Team, completaram o top 3 do TL2 no circuito argentino.
Raphael Reis, Fabian Yannantuoni, Tiago Pernía, Fabrício Pezzini, Enzo Gianfratti, Leonel Pernía e Gabriel Moura completaram o top 10 da sessão de treinos em Posadas.
Resultados do TL2 do TCR South America em Posadas
|Pos
|#
|Piloto
|Diferença
|voltas
|melhor volta
|VELOCIDADE MÁXIMA
|1
|29
|NESTOR GIROLAMI
|00.000
|10
|01:34.552
|166.385 km/h
|2
|27
|CAMILO TRAPPA
|00.144
|12
|01:34.696
|166.132 km/h
|3
|8
|JOAQUIN CAFARO
|00.170
|12
|01:34.722
|166.086 km/h
|4
|77
|RAPHAEL REIS
|00.184
|12
|01:34.736
|166.061 km/h
|5
|5
|FABIAN YANNANTUONI
|00.210
|12
|01:34.762
|166.016 km/h
|6
|85
|TIAGO PERNIA
|00.234
|11
|01:34.786
|165.974 km/h
|7
|9
|FABRICIO PEZZINI
|00.313
|11
|01:34.865
|165.836 km/h
|8
|19
|ENZO GIANFRATTI
|00.347
|14
|01:34.899
|165.776 km/h
|9
|1
|LEONEL PERNIA
|00.362
|11
|01:34.914
|165.75 km/h
|10
|88
|GABRIEL MOURA
|00.444
|12
|01:34.996
|165.607 km/h
|11
|60
|JUAN CASELLA
|00.497
|15
|01:35.049
|165.515 km/h
|12
|16
|JUAN ANGEL ROSSO
|00.561
|11
|01:35.113
|165.403 km/h
|13
|3
|NICOLAS FUCA
|00.855
|15
|01:35.407
|164.894 km/h
|14
|56
|GABRYEL ROMANO
|01.051
|14
|01:35.603
|164.556 km/h
|15
|20
|BRUNO MASSA
|01.240
|14
|01:35.792
|164.231 km/h
|16
|88
|ADRIAN CHIRIANO
|01.392
|11
|01:35.944
|163.971 km/h
|17
|83
|CARLOS OKULOVICH
|01.564
|12
|01:36.116
|163.677 km/h
|18
|15
|ENRIQUE MAGLIONE
|02.555
|12
|01:37.107
|162.007 km/h
|19
|11
|SEBASTIAN QUIRNO
|03.662
|12
|01:38.214
|160.181 km/h
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