TCR South America: Girolami comanda segundo treino livre em Posadas

Nestor Girolami, com o Hyundai Elantra N TCR #29 da Hyundai MSA, foi o mais rápido do segundo treino livre da etapa de Posadas do TCR South America, cravando volta de 1min34s552.

Camilo Trappa, também Hyundai MSA e com o Elantra #27, e Joaquin Cafaro, também de Elantra, mas o #9 da Uruguay Racing Team, completaram o top 3 do TL2 no circuito argentino.

Raphael Reis, Fabian Yannantuoni, Tiago Pernía, Fabrício Pezzini, Enzo Gianfratti, Leonel Pernía e Gabriel Moura completaram o top 10 da sessão de treinos em Posadas.

Resultados do TL2 do TCR South America em Posadas

Pos # Piloto Diferença voltas melhor volta VELOCIDADE MÁXIMA 1 29 NESTOR GIROLAMI 00.000 10 01:34.552 166.385 km/h 2 27 CAMILO TRAPPA 00.144 12 01:34.696 166.132 km/h 3 8 JOAQUIN CAFARO 00.170 12 01:34.722 166.086 km/h 4 77 RAPHAEL REIS 00.184 12 01:34.736 166.061 km/h 5 5 FABIAN YANNANTUONI 00.210 12 01:34.762 166.016 km/h 6 85 TIAGO PERNIA 00.234 11 01:34.786 165.974 km/h 7 9 FABRICIO PEZZINI 00.313 11 01:34.865 165.836 km/h 8 19 ENZO GIANFRATTI 00.347 14 01:34.899 165.776 km/h 9 1 LEONEL PERNIA 00.362 11 01:34.914 165.75 km/h 10 88 GABRIEL MOURA 00.444 12 01:34.996 165.607 km/h 11 60 JUAN CASELLA 00.497 15 01:35.049 165.515 km/h 12 16 JUAN ANGEL ROSSO 00.561 11 01:35.113 165.403 km/h 13 3 NICOLAS FUCA 00.855 15 01:35.407 164.894 km/h 14 56 GABRYEL ROMANO 01.051 14 01:35.603 164.556 km/h 15 20 BRUNO MASSA 01.240 14 01:35.792 164.231 km/h 16 88 ADRIAN CHIRIANO 01.392 11 01:35.944 163.971 km/h 17 83 CARLOS OKULOVICH 01.564 12 01:36.116 163.677 km/h 18 15 ENRIQUE MAGLIONE 02.555 12 01:37.107 162.007 km/h 19 11 SEBASTIAN QUIRNO 03.662 12 01:38.214 160.181 km/h

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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