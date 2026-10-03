TCR South America: Girolami conquista pole em classificação marcada por tempestade em Posadas
Brasileiros Raphael Reis e Gabryel Romano completaram o top 3 dos treinos classificatórios na pista argentina
Nestor Girolami
Foto de: Hernan Capa
Nestor Girolami, com o Hyundai Elantra N TCR #29 da Hyundai MSA, conquistou a pole position da etapa de Posadas do TCR South America, que teve o Q2 cancelado pela forte tempestade que caiu no circuito argentino.
Os brasileiros Raphael Reis, com o CUPRA León VZ #77 da W2 Pro GP, e Gabryel Romano, também com o Hyundai Elantra da MSA, mas #55, completaram o top 3 dos treinos classificatórios.
Q1
A primeira parte da classificação começou com Girolami liderando a sessão, marcando 1min34s063 e superando Trappa por 0s548.
Faltando 11 minutos para o final, Cafaro assumiu a segunda colocação, cravando volta rápida 0s489 atrás do tempo de referência.
Com 10 minutos restantes, a prova foi interrompida com uma bandeira vermelha causada pela parada do carro de Gabriel Moura, que parou em uma entrada de curva.
Faltando sete minutos, Adrián Chiriano escapou da pista na curva 1, mas sem grandes problemas. Dois minutos depois, mais uma bandeira vermelha, causada por dois incidentes diferentes no mesmo setor: Trappa passou reto e bateu na barreira de pneus, enquanto Enrique Maglione rodou e foi parar fora da pista.
No retorno da sessão, Raphael Reis melhorou o tempo e subiu para segundo, mas Girolami permaneceu como a referência do Q1. Outro destaque foi Gabryel Romano, que ficou em terceiro.
Classificados para o Q2: Nestor Girolami, Raphael Reis, Gabryel Romano, Joaquin Cafaro, Camilo Trappa, Leonel Pernía, Juan Casella, Enzo Gianfratti, Fabian Yannantuoni, Fabricio Pezzini, Tiago Pernía e Juan Angel Rosso.
Q2
Os temores dos pilotos e das equipes se concretizaram, com o dia virando noite pela forte chuva que começou a cair no circuito argentino. Quatro minutos depois do início do Q2, a prova foi interrompida com bandeira vermelha.
Com isso, o Q2 foi cancelado pela tempestade que atingiu Posadas e, para definição dos grids para as provas no domingo, serão considerados os tempos do Q1. Com isso, Girolami conquistou a pole position da etapa.
|Pos
|#
|Piloto
|Diferença
|VOLTAS
|mELHOR VOLTA
|MELHOR VOLTA
|1
|29
|NESTOR GIROLAMI
|00.000
|5
|01:34.063
|167.25 km/h
|2
|77
|RAPHAEL REIS
|00.267
|11
|01:34.330
|166.776 km/h
|3
|56
|GABRYEL ROMANO
|00.460
|11
|01:34.523
|166.436 km/h
|4
|8
|JOAQUIN CAFARO
|00.489
|8
|01:34.552
|166.385 km/h
|5
|27
|CAMILO TRAPPA
|00.548
|4
|01:34.611
|166.281 km/h
|6
|1
|LEONEL PERNIA
|00.571
|10
|01:34.634
|166.24 km/h
|7
|60
|JUAN CASELLA
|00.616
|9
|01:34.679
|166.161 km/h
|8
|19
|ENZO GIANFRATTI
|00.662
|10
|01:34.725
|166.081 km/h
|9
|5
|FABIAN YANNANTUONI
|00.679
|8
|01:34.742
|166.051 km/h
|10
|9
|FABRICIO PEZZINI
|00.942
|10
|01:35.005
|165.591 km/h
|11
|85
|TIAGO PERNIA
|01.089
|12
|01:35.152
|165.335 km/h
|12
|16
|JUAN ANGEL ROSSO
|01.173
|11
|01:35.236
|165.19 km/h
|13
|3
|NICOLAS FUCA
|01.504
|10
|01:35.567
|164.617 km/h
|14
|83
|CARLOS OKULOVICH
|01.558
|8
|01:35.621
|164.525 km/h
|15
|86
|GABRIEL MOURA
|01.591
|4
|01:35.654
|164.468 km/h
|16
|20
|BRUNO MASSA
|01.653
|12
|01:35.716
|164.361 km/h
|17
|88
|ADRIAN CHIRIANO
|01.761
|11
|01:35.824
|164.176 km/h
|18
|15
|ENRIQUE MAGLIONE
|02.191
|11
|01:36.254
|163.443 km/h
|19
|11
|SEBASTIAN QUIRNO
|03.605
|10
|01:37.668
|161.076 km/h
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