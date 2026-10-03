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Relato de classificação
TCR South America

TCR South America: Girolami conquista pole em classificação marcada por tempestade em Posadas

Brasileiros Raphael Reis e Gabryel Romano completaram o top 3 dos treinos classificatórios na pista argentina

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Nestor Girolami

Nestor Girolami

Foto de: Hernan Capa

Nestor Girolami, com o Hyundai Elantra N TCR #29 da Hyundai MSA, conquistou a pole position da etapa de Posadas do TCR South America, que teve o Q2 cancelado pela forte tempestade que caiu no circuito argentino.

O editor recomenda:

Os brasileiros Raphael Reis, com o CUPRA León VZ #77 da W2 Pro GP, e Gabryel Romano, também com o Hyundai Elantra da MSA, mas #55, completaram o top 3 dos treinos classificatórios.

Q1

A primeira parte da classificação começou com Girolami liderando a sessão, marcando 1min34s063 e superando Trappa por 0s548.

Faltando 11 minutos para o final, Cafaro assumiu a segunda colocação, cravando volta rápida 0s489 atrás do tempo de referência.

Com 10 minutos restantes, a prova foi interrompida com uma bandeira vermelha causada pela parada do carro de Gabriel Moura, que parou em uma entrada de curva.

Faltando sete minutos, Adrián Chiriano escapou da pista na curva 1, mas sem grandes problemas. Dois minutos depois, mais uma bandeira vermelha, causada por dois incidentes diferentes no mesmo setor: Trappa passou reto e bateu na barreira de pneus, enquanto Enrique Maglione rodou e foi parar fora da pista.

No retorno da sessão, Raphael Reis melhorou o tempo e subiu para segundo, mas Girolami permaneceu como a referência do Q1. Outro destaque foi Gabryel Romano, que ficou em terceiro.

Classificados para o Q2: Nestor Girolami, Raphael Reis, Gabryel Romano, Joaquin Cafaro, Camilo Trappa, Leonel Pernía, Juan Casella, Enzo Gianfratti, Fabian Yannantuoni, Fabricio Pezzini, Tiago Pernía e Juan Angel Rosso.

Q2

Os temores dos pilotos e das equipes se concretizaram, com o dia virando noite pela forte chuva que começou a cair no circuito argentino. Quatro minutos depois do início do Q2, a prova foi interrompida com bandeira vermelha.

Com isso, o Q2 foi cancelado pela tempestade que atingiu Posadas e, para definição dos grids para as provas no domingo, serão considerados os tempos do Q1. Com isso, Girolami conquistou a pole position da etapa.

Pos # Piloto Diferença VOLTAS mELHOR VOLTA MELHOR VOLTA
1 29 NESTOR GIROLAMI 00.000 5 01:34.063 167.25 km/h
2 77 RAPHAEL REIS 00.267 11 01:34.330 166.776 km/h
3 56 GABRYEL ROMANO 00.460 11 01:34.523 166.436 km/h
4 8 JOAQUIN CAFARO 00.489 8 01:34.552 166.385 km/h
5 27 CAMILO TRAPPA 00.548 4 01:34.611 166.281 km/h
6 1 LEONEL PERNIA 00.571 10 01:34.634 166.24 km/h
7 60 JUAN CASELLA 00.616 9 01:34.679 166.161 km/h
8 19 ENZO GIANFRATTI 00.662 10 01:34.725 166.081 km/h
9 5 FABIAN YANNANTUONI 00.679 8 01:34.742 166.051 km/h
10 9 FABRICIO PEZZINI 00.942 10 01:35.005 165.591 km/h
11 85 TIAGO PERNIA 01.089 12 01:35.152 165.335 km/h
12 16 JUAN ANGEL ROSSO 01.173 11 01:35.236 165.19 km/h
13 3 NICOLAS FUCA 01.504 10 01:35.567 164.617 km/h
14 83 CARLOS OKULOVICH 01.558 8 01:35.621 164.525 km/h
15 86 GABRIEL MOURA 01.591 4 01:35.654 164.468 km/h
16 20 BRUNO MASSA 01.653 12 01:35.716 164.361 km/h
17 88 ADRIAN CHIRIANO 01.761 11 01:35.824 164.176 km/h
18 15 ENRIQUE MAGLIONE 02.191 11 01:36.254 163.443 km/h
19 11 SEBASTIAN QUIRNO 03.605 10 01:37.668 161.076 km/h

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