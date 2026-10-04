TCR South America: Girolami coroa final de semana perfeito com vitória na corrida 2 em Posadas
Fabián Yannantuoni e Joaquín Cafaro completaram o pódio da 100ª prova da história da categoria
Nestor 'Bebu' Girolami
Foto de: Hernan Capa
Néstor Girolami, que corre com o Hyundai Elantra N TCR #29 da Hyundai MSA, venceu a corrida 2 da etapa de Posadas do TCR South America, varrendo o final de semana no circuito argentino. Fabián Yannantuoni, com o Lynk & Co. 03 TCR #5 da Paladini Racing, e Joaquín Cafaro, com o Hyundai Elantra N TCR #8 da Uruguay Racing Team, completaram o pódio da 100ª prova da história da categoria.
Na classe Trophy, Adrian Chiriano triunfou novamente. Já na divisão Junior, Cafaro foi o vencedor.
Corrida 2
Com o grid invertido, Pezzini, que largou na ponta, permaneceu na liderança na largada, seguido de Yannantuoni e Trappa. Tiago Pernía, mais atrás, passou Raphael Reis e assumiu a sétima colocação.
Faltando 27 minutos para o final, Girolami, vencedor da prova 1, ultrapassou o companheiro de equipe e assumiu a terceira colocação, enquanto Tiago Pernía também passou Leonel Pernía.
Com 25 minutos restantes, Gabryel Romano saiu da pista e parou o carro, abandonando a prova. Mais na frente, Girolami passou Yannantuoni e assumiu a segunda colocação e Raphael Reis subiu para segundo depois de passar Leonel Pernía.
Girolami, logo em seguida, assumiu a liderança da prova, enquanto Reis disputava roda a roda com Leonel Pernía. Aproveitando a disputa, Enzo Gianfratti passou o carro #1, ficando atrás do compatriota.
Faltando 20 minutos, Yannantuoni passou Pezzini, companheiro de equipe da Paladini Racing, e assumiu a segunda colocação da prova. Um minuto depois, uma disputa intensa entre cinco pilotos fez Reis assumir a sexta colocação, enquanto Cafaro passava Pezzini e assumia a terceira colocação.
Com 12 minutos restantes, Leonel Pernía, líder do campeonato, teve um furo no pneu, ficando lento na pista e perdendo posições em sequência. Por isso, o argentino teve que ir para os boxes e abandonar a prova. Outro piloto que abandonou foi Bruno Massa.
Pela segunda colocação, Yannantuoni e Cafaro continuavam a duelar intensamente, enquanto seguiam o líder Girolami.
Faltando três minutos para o final, Pezzini foi ultrapassado por Reis e Tiago Pernía. No entanto, o brasileiro do #77 escapou da pista após quebrar a suspensão, abandonando a prova e causando a entrada do safety car que encerrou a prova.
Tabela em instantes
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
TCR South America: Girolami coroa final de semana perfeito com vitória na corrida 2 em Posadas
F1 - Sainz lamenta batida de Bortoleto na Malásia: “Ele foi um pouco otimista, mas tudo bem”
TCR South America: Girolami triunfa na corrida 1 de Posadas
F1: Verstappen conta segredo de retomada da Red Bull e projeta mais vitórias após marco histórico
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários