TCR South America: Girolami triunfa na corrida 1 de Posadas
Leonel Pernía e Raphael Reis completaram o pódio da etapa argentina
Foto de: Hernan Capa
Néstor Girolami, com o Hyundai Elantra N TCR #29 da Hyundai MSA, dominou e fez a volta mais rápida na corrida 1 da etapa de Posadas do TCR South America.
Leonel Pernía, com o Honda Civic Type R FL5 TCR #1 da Honda Racing, e Raphael Reis, com o CUPRA León VZ #77 da W2 Pro GP, completaram o pódio da etapa argentina.
Gabriel Romano, com o Hyundai Elantra N TCR #55 da Hyundai MSA, venceu a prova na classe Junior, enquanto Andrian Chiriano, com o Honda Civic Type R FL5 TCR #88 da Honda Racing, venceu na Trophy.
Corrida 1
Na largada, Reis foi para cima e ultrapassou Girolami, mas o #29 conseguiu dar o troco e reassumir a ponta, enquanto Leonel Pernía escalou posições e foi para a terceira colocação. Juan Angel Rosso sofreu um toque de Gabriel Moura e rodou na pista, caindo para última posição.
Faltando 10 minutos para o fim Juan Casella sofreu um toque de Trappa, rodou e bateu forte numa barreira de pneus que cercava um barraco, chegando a ficar com as quatro rodas no ar pela alavanca. Um pneu que fazia parte da barreira protetiva se soltou e atingiu um espectador que estava nas margens do circuito. Com o incidente, o regime de safety foi instaurado.
Faltando dois minutos para o final, Girolami permaneceu na liderança durante a relargada, enquanto Reis tentava segurar Leonel Pernía para ficar na segunda colocação.
No entanto, com apenas um minuto para zerar cronômetro, o #1 conseguiu passar o brasileiro. Na ponta, Girolami garantiu a vitória dominante de forma tranquila.
|Pos
|#
|Piloto
|tempo total
|diferença
|voltas
|melhor volta
|1
|29
|NESTOR GIROLAMI
|27:28.659
|00.000
|15
|01:33.855
|2
|1
|LEONEL PERNIA
|27:30.345
|01.686
|15
|01:34.667
|3
|77
|RAPHAEL REIS
|27:31.864
|03.205
|15
|01:34.847
|4
|19
|ENZO GIANFRATTI
|27:32.215
|03.556
|15
|01:34.842
|5
|85
|TIAGO PERNIA
|27:33.369
|04.710
|15
|01:35.261
|6
|9
|FABRICIO PEZZINI
|27:34.124
|05.465
|15
|01:35.380
|7
|56
|GABRYEL ROMANO
|27:35.035
|06.376
|15
|01:35.585
|8
|20
|BRUNO MASSA
|27:35.204
|06.545
|15
|01:35.564
|9
|3
|NICOLAS FUCA
|27:35.651
|06.992
|15
|01:35.334
|10
|88
|ADRIAN CHIRIANO
|27:37.320
|08.661
|15
|01:35.737
|11
|83
|CARLOS OKULOVICH
|27:37.883
|09.224
|15
|01:35.921
|12
|16
|JUAN ANGEL ROSSO
|27:38.349
|09.690
|15
|01:35.398
|13
|5
|FABIAN YANNANTUONI
|27:38.481
|09.822
|15
|01:35.244
|14
|15
|ENRIQUE MAGLIONE
|27:42.657
|13.998
|15
|01:36.149
|15
|11
|SEBASTIAN QUIRNO
|27:44.997
|16.338
|15
|01:37.448
|16
|27
|CAMILO TRAPPA
|27:52.934
|24.275
|15
|01:34.745
|17
|8
|JOAQUIN CAFARO
|27:48.197
|6 laps
|9
|01:34.386
|18
|60
|JUAN CASELLA
|12:56.674
|7 laps
|8
|01:35.297
|19
|86
|GABRIEL MOURA
|06.463
|15 laps
|0
|00.000
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