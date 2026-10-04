TCR South America: Girolami triunfa na corrida 1 de Posadas

Néstor Girolami, com o Hyundai Elantra N TCR #29 da Hyundai MSA, dominou e fez a volta mais rápida na corrida 1 da etapa de Posadas do TCR South America.

Leonel Pernía, com o Honda Civic Type R FL5 TCR #1 da Honda Racing, e Raphael Reis, com o CUPRA León VZ #77 da W2 Pro GP, completaram o pódio da etapa argentina.

Gabriel Romano, com o Hyundai Elantra N TCR #55 da Hyundai MSA, venceu a prova na classe Junior, enquanto Andrian Chiriano, com o Honda Civic Type R FL5 TCR #88 da Honda Racing, venceu na Trophy.

Corrida 1

Na largada, Reis foi para cima e ultrapassou Girolami, mas o #29 conseguiu dar o troco e reassumir a ponta, enquanto Leonel Pernía escalou posições e foi para a terceira colocação. Juan Angel Rosso sofreu um toque de Gabriel Moura e rodou na pista, caindo para última posição.

Faltando 10 minutos para o fim Juan Casella sofreu um toque de Trappa, rodou e bateu forte numa barreira de pneus que cercava um barraco, chegando a ficar com as quatro rodas no ar pela alavanca. Um pneu que fazia parte da barreira protetiva se soltou e atingiu um espectador que estava nas margens do circuito. Com o incidente, o regime de safety foi instaurado.

Faltando dois minutos para o final, Girolami permaneceu na liderança durante a relargada, enquanto Reis tentava segurar Leonel Pernía para ficar na segunda colocação.

No entanto, com apenas um minuto para zerar cronômetro, o #1 conseguiu passar o brasileiro. Na ponta, Girolami garantiu a vitória dominante de forma tranquila.

Pos # Piloto tempo total diferença voltas melhor volta 1 29 NESTOR GIROLAMI 27:28.659 00.000 15 01:33.855 2 1 LEONEL PERNIA 27:30.345 01.686 15 01:34.667 3 77 RAPHAEL REIS 27:31.864 03.205 15 01:34.847 4 19 ENZO GIANFRATTI 27:32.215 03.556 15 01:34.842 5 85 TIAGO PERNIA 27:33.369 04.710 15 01:35.261 6 9 FABRICIO PEZZINI 27:34.124 05.465 15 01:35.380 7 56 GABRYEL ROMANO 27:35.035 06.376 15 01:35.585 8 20 BRUNO MASSA 27:35.204 06.545 15 01:35.564 9 3 NICOLAS FUCA 27:35.651 06.992 15 01:35.334 10 88 ADRIAN CHIRIANO 27:37.320 08.661 15 01:35.737 11 83 CARLOS OKULOVICH 27:37.883 09.224 15 01:35.921 12 16 JUAN ANGEL ROSSO 27:38.349 09.690 15 01:35.398 13 5 FABIAN YANNANTUONI 27:38.481 09.822 15 01:35.244 14 15 ENRIQUE MAGLIONE 27:42.657 13.998 15 01:36.149 15 11 SEBASTIAN QUIRNO 27:44.997 16.338 15 01:37.448 16 27 CAMILO TRAPPA 27:52.934 24.275 15 01:34.745 17 8 JOAQUIN CAFARO 27:48.197 6 laps 9 01:34.386 18 60 JUAN CASELLA 12:56.674 7 laps 8 01:35.297 19 86 GABRIEL MOURA 06.463 15 laps 0 00.000

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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