TCR South America inicia nova etapa com chegada ao mundo do SimRacing

A TCR South America deu um novo passo em seu desenvolvimento com sua entrada no mundo do simracing por meio da Copa Master, sua primeira competição de automobilismo virtual, organizada pela Sim Racer League e disputada na plataforma iRacing.

Essa iniciativa representou uma nova oportunidade para ampliar o alcance da categoria, conectar-se com uma comunidade de pilotos e fãs em constante crescimento e levar o espírito competitivo da TCR South America ao ambiente digital. O simracing consolidou-se como uma plataforma de desenvolvimento e entretenimento dentro do automobilismo, permitindo que pilotos de diferentes níveis e localidades possam competir em circuitos virtuais.

Nesse contexto, a Copa Master representou o ponto de partida da TCR South America nessa modalidade, com o objetivo de explorar novas formas de interação com o público e criar oportunidades para aproximar a marca de novas audiências.

AS CORRIDAS

Luciano Espiñeira conquistou a vitória na primeira corrida da Copa Master da TCR South America, disputada no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. O argentino cruzou a linha de chegada com uma vantagem de 0,266 segundo sobre Ayrton Araya, em uma disputa acirrada pela vitória. Manuel Saralegui completou o pódio, a 3,995 segundos do vencedor.

Juan Alba terminou na quarta posição, seguido por Marcelo Reales e Bruno Reales, que finalizaram em quinto e sexto lugares, respectivamente. Santiago Barrios e Iván Llenderoso ocuparam a sétima e a oitava posições, enquanto Mauricio Lamberto e Francisco Quiroga completaram os dez primeiros colocados.

Na segunda corrida, com o grid invertido, Marcelo Reales conquistou a vitória graças a uma estratégia acertada, que lhe permitiu economizar combustível e evitar uma parada nos boxes. Após administrar seus recursos durante a prova, assumiu a liderança na última volta e garantiu a vitória em uma definição decisiva.

Lamberto terminou na segunda posição, a 1,689 segundo, enquanto B. Reales completou o pódio, a 2,233 segundos. Espiñeira, vencedor da primeira corrida, terminou em quarto lugar, seguido por Araya na quinta posição.

Com essa primeira experiência, a TCR South America começou a explorar o potencial do simracing como uma nova ferramenta de expansão e participação, acompanhando a evolução do automobilismo e as novas formas de vivenciar a paixão pelas corridas.

OS PRÊMIOS DA COPA MASTER

Os vencedores desta primeira edição foram Luciano Espiñeira, representante da Sart x MC, que conquistou o primeiro lugar; Ayrton Araya, também da Sart x MC, que terminou em segundo; e Marcelo Reales, da W2 e-ProGP, que completou o pódio.

Como parte da premiação, Espiñeira terá a oportunidade de participar de uma VIP Lap com a Honda Racing, durante a próxima etapa da TCR South America, que será disputada em Rosário. Será uma experiência única para conhecer a categoria por dentro e compartilhar uma atividade especial com a equipe.

Por sua vez, Araya e Marcelo Reales receberão um convite para aproveitar o fim de semana de competição diretamente dos boxes. Ambos poderão conhecer as instalações das equipes, encontrar os pilotos da categoria e acompanhar de perto o trabalho realizado durante uma etapa do campeonato.

A Copa Master representou um novo passo da TCR South America em seu objetivo de conectar o automobilismo virtual ao real, criando oportunidades para os simracers e aproximando novas audiências do mundo do TCR.

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